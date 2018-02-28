Очевидец о фото с людьми в ковше экскаватора: Водитель спас людей! 10 28.02.2018, 16:59

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Разлившаяся Припять залила берег, поэтому людям приходилось идти по ледяной воде.

Когда переправа рядом с треснувшим мостом через Припять еще работала, а уровень воды не позволял подобраться к берегу, кто-то решил подвезти людей к катерам… в ковше экскаватора! Это запечатлели на фото, и снимок стал гулять по интернету, пишет kp.by.

- Такой команды никто не давал и дать не мог, это личная инициатива водителя «Амкодора», которого сейчас ищем, и с ним будет разбираться ГАИ. Это небезопасная перевозка! Это бесстрашные люди, - комментировал «Комсомолке» зампред Житковичского райисполкома.

После публикации новости на сайте отклик в «КП» прислал Василий, который рассказал, что был очевидцем этой эпичной картины:

- Водитель «Амкодора» в данном случае спас людей, которых высадили с катера на доски, как собак, и говорили: «Бредите по воде».

Действительно, местные жители выкладывали в соцсети фото залитых водой досок возле переправы.