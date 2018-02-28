В Арктике установилась невероятная жара

В Арктике установилась невероятная жара2
- 28.02.2018, 17:08
- 3,648
Температура воздуха может достигать 2 градусов по Цельсию.
На Северном полюсе сейчас жарко. Жарко относительно тех температур, которые преобладают там в течение года уже на протяжении многих десятилетий. Согласно данным глобальной системы прогнозирования США, температура воздуха может достигать 2 градусов по Цельсию. Данных по прямым измерениям температуры у ученых, к сожалению, нет, пишет onliner.by.
Несмотря на это несколько независимых исследований показывают, что температура в регионе севернее 80-го градуса широты достигла рекордно высокого уровня в феврале. При этом средняя температура оказалась выше на 20 градусов по Цельсию, согласно некоторым исследованиям.
Ученые отмечают, что с 1980-х годов вторжения экстремально теплого воздуха в Арктику случаются все чаще. Они оказываются продолжительнее и интенсивнее. Также они отмечают таяние льдов. Шоком для них стало обнаружение открытой воды к северу от Гренландии. Обычно этот регион покрыт толстым слоем старого льда.
There is open water north of #Greenland where the thickest sea ice of the #Arctic used to be. It is not refreezing quickly because air temperatures are above zero confirmed by @dmidk's weather station #KapMorrisJesup. Wacky weather continues with scary strength and persistence. pic.twitter.com/YMnvCD8XvL— Lars Kaleschke (@seaice_de) 25 февраля 2018 г.