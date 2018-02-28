В Арктике установилась невероятная жара 2 28.02.2018, 17:08

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Температура воздуха может достигать 2 градусов по Цельсию.

На Северном полюсе сейчас жарко. Жарко относительно тех температур, которые преобладают там в течение года уже на протяжении многих десятилетий. Согласно данным глобальной системы прогнозирования США, температура воздуха может достигать 2 градусов по Цельсию. Данных по прямым измерениям температуры у ученых, к сожалению, нет, пишет onliner.by.

Несмотря на это несколько независимых исследований показывают, что температура в регионе севернее 80-го градуса широты достигла рекордно высокого уровня в феврале. При этом средняя температура оказалась выше на 20 градусов по Цельсию, согласно некоторым исследованиям.

Ученые отмечают, что с 1980-х годов вторжения экстремально теплого воздуха в Арктику случаются все чаще. Они оказываются продолжительнее и интенсивнее. Также они отмечают таяние льдов. Шоком для них стало обнаружение открытой воды к северу от Гренландии. Обычно этот регион покрыт толстым слоем старого льда.