Пенсионерка из Витебска: Осеннее пальто купила себе лет пять назад 4 28.02.2018, 17:19

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Фото: tut.by

Как 77-летняя белоруска распределяет свой бюджет.

Kp.by узнала, на какие суммы живет пенсионерка, которая ловит акции, чтобы не остаться к концу месяца совсем без денег.

Светлана Николаевна, 77 лет, пенсия - 376 рублей 58 копеек:

«Осеннее пальто купила себе лет 5 назад»

Светлана Николаевна из Витебска - пенсионерка в чем-то нетипичная: на лекарства деньги не тратит вообще, но пенсию свою знает до копейки.

- Так а что мне эти лекарства? Что с ними, что без них - один черт. Иногда дочка привозит, говорит, чтоб пила таблетки - они так и лежат в аптечке, пока срок годности не сойдет, - делится женщина. - Если б еще таблетки пачками брала в аптеке, так на еду точно ничего б не осталось. В этом месяце добавили 28 копеек, а в прошлом - копейку! Я записываю пенсию каждый месяц, вот и заметила разницу. Сейчас распишешь все, так отберут и это!

Последнее «серьезное повышение» пенсии было в ноябре.

- Накинули тогда 17 рублей - в магазин за продуктами сходить на раз хватило. Обычно до 15 рублей отдаю на кассе. Беру еды на 2 - 3 дня. Стандартный набор продуктов у меня такой: черный хлеб, молоко, сметана, творог. Яйца, если попадаются по скидке, могу взять и два, и три десятка.

За скидками в магазинах Светлана Николаевна следит, но маркетинговыми уловками ее не обманешь.

- Что я, не понимаю, как они эти акции рисуют? Написали цену больше, чем была, зачеркнули, написали новую - вот такие у нас скидки бывают, но есть и правдивые. Мясо и рыбу беру, когда цену снижают, обычно раз в месяц. Смотрю, что подешевле, то и беру - килограмм-полтора. Обычно куриные спинки или свининку. Был недавно хек по скидке - обычно стоит 6 с копейками, а так стоил 4 - взяла пару килограммов. Иногда скумбрию возьму.

Фрукты, овощи, сладости в меню женщины появляются редко.

- Из сладкого есть сахар. Конфеты и пирожные не беру, потому что экономлю, конечно, даже белый хлеб покупаю редко. Фрукты тоже обычно не покупаю. Из овощей - лука возьму. Картошку покупала по осени - мешок 35-килограммовый привезли, чтобы не носить по килограмму-два из магазина.

Дисконтные карты женщина не любит, вместо этого идет в магазин в то время, когда пенсионерам делают скидки: с 9 до 12 все, что не на акциях, продается на 5% дешевле. Еще одна статья расходов - коммуналка. На все траты уходит чуть меньше 100 рублей.

- За квартиру отдаю 60 - 70 - это за все вместе со светом, газом, водой. 20 - 23 рубля плачу за интернет, домашний и мобильный телефоны.

Одежду пенсионерка себе почти не покупает, а вот в подарок внукам что-нибудь недорогое выбрать может.

- Осеннее пальто купила себе лет 5 назад - тягаю его и зимой, и осенью. Есть у меня с давних запасов и зимнее, но такие сейчас не носят, да и жарко мне в нем - висит в шкафу. Одежду отдает дочка: майки свои хорошие, сорочку ночную, - рассказывает женщина. - На праздники близким стараюсь подарить что-нибудь экономное, но приятное. Коробку конфет хорошую или одежку какую правнучке.

Сколько денег хватило бы, чтобы не ограничивать себя, Светлане Николаевне сказать трудно.

- Сколько есть, так и стараюсь прожить, ни у кого денег не прошу, кредитов не беру. В первый день стараюсь купить макароны, крупы, сахар, масло растительное, чай… Если деньги закончатся, чтобы голодать не пришлось.