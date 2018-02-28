закрыть
28 февраля 2018, среда, 22:30
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Пенсионерка из Витебска: Осеннее пальто купила себе лет пять назад

4
  • 28.02.2018, 17:19
  • 2,084
Фото: tut.by

Как 77-летняя белоруска распределяет свой бюджет.

Kp.by узнала, на какие суммы живет пенсионерка, которая ловит акции, чтобы не остаться к концу месяца совсем без денег.

Светлана Николаевна, 77 лет, пенсия - 376 рублей 58 копеек:

«Осеннее пальто купила себе лет 5 назад»

Светлана Николаевна из Витебска - пенсионерка в чем-то нетипичная: на лекарства деньги не тратит вообще, но пенсию свою знает до копейки.

- Так а что мне эти лекарства? Что с ними, что без них - один черт. Иногда дочка привозит, говорит, чтоб пила таблетки - они так и лежат в аптечке, пока срок годности не сойдет, - делится женщина. - Если б еще таблетки пачками брала в аптеке, так на еду точно ничего б не осталось. В этом месяце добавили 28 копеек, а в прошлом - копейку! Я записываю пенсию каждый месяц, вот и заметила разницу. Сейчас распишешь все, так отберут и это!

Последнее «серьезное повышение» пенсии было в ноябре.

- Накинули тогда 17 рублей - в магазин за продуктами сходить на раз хватило. Обычно до 15 рублей отдаю на кассе. Беру еды на 2 - 3 дня. Стандартный набор продуктов у меня такой: черный хлеб, молоко, сметана, творог. Яйца, если попадаются по скидке, могу взять и два, и три десятка.

За скидками в магазинах Светлана Николаевна следит, но маркетинговыми уловками ее не обманешь.

- Что я, не понимаю, как они эти акции рисуют? Написали цену больше, чем была, зачеркнули, написали новую - вот такие у нас скидки бывают, но есть и правдивые. Мясо и рыбу беру, когда цену снижают, обычно раз в месяц. Смотрю, что подешевле, то и беру - килограмм-полтора. Обычно куриные спинки или свининку. Был недавно хек по скидке - обычно стоит 6 с копейками, а так стоил 4 - взяла пару килограммов. Иногда скумбрию возьму.

Фрукты, овощи, сладости в меню женщины появляются редко.

- Из сладкого есть сахар. Конфеты и пирожные не беру, потому что экономлю, конечно, даже белый хлеб покупаю редко. Фрукты тоже обычно не покупаю. Из овощей - лука возьму. Картошку покупала по осени - мешок 35-килограммовый привезли, чтобы не носить по килограмму-два из магазина.

Дисконтные карты женщина не любит, вместо этого идет в магазин в то время, когда пенсионерам делают скидки: с 9 до 12 все, что не на акциях, продается на 5% дешевле. Еще одна статья расходов - коммуналка. На все траты уходит чуть меньше 100 рублей.

- За квартиру отдаю 60 - 70 - это за все вместе со светом, газом, водой. 20 - 23 рубля плачу за интернет, домашний и мобильный телефоны.

Одежду пенсионерка себе почти не покупает, а вот в подарок внукам что-нибудь недорогое выбрать может.

- Осеннее пальто купила себе лет 5 назад - тягаю его и зимой, и осенью. Есть у меня с давних запасов и зимнее, но такие сейчас не носят, да и жарко мне в нем - висит в шкафу. Одежду отдает дочка: майки свои хорошие, сорочку ночную, - рассказывает женщина. - На праздники близким стараюсь подарить что-нибудь экономное, но приятное. Коробку конфет хорошую или одежку какую правнучке.

Сколько денег хватило бы, чтобы не ограничивать себя, Светлане Николаевне сказать трудно.

- Сколько есть, так и стараюсь прожить, ни у кого денег не прошу, кредитов не беру. В первый день стараюсь купить макароны, крупы, сахар, масло растительное, чай… Если деньги закончатся, чтобы голодать не пришлось.


популярное за неделю

Мнение

Каб не «пратанчыць» незалежнасць
Каб не «пратанчыць» незалежнасць Мiкалай Статкевiч
Надо дойти. Ради них, ради себя
Надо дойти. Ради них, ради себя Наталья Радина
Цікава, што б сказалі айцы-заснавальнікі БНР?
Цікава, што б сказалі айцы-заснавальнікі БНР? Яўген Афнагель
Здравствуйте, Александр!
Здравствуйте, Александр! Ирина Халип