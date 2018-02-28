МОК восстановил членство Олимпийского комитета России 11 28.02.2018, 17:24

2,444

Международный олимпийский комитет снял санкции с Олимпийского комитета России.

Международный олимпийский комитет (МОК) восстановил членство Олимпийского комитета России (ОКР), сообщает DW.

Об этом в среду, 28 февраля, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на президента ОКР Александра Жукова. По его словам, Олимпийский комитет России получил от МОК письмо, в котором говорится о снятии санкций с ОКР. "ОКР полностью восстановлен в своих правах как член международной олимпийской семьи", - отметил Жуков.

Глава ОКР добавил, что все результаты допинг-проб членов делегации российских атлетов в Пхёнчхане были отрицательными. "Было сказано, что при выполнении всех условий временное отстранение будет снято, как только организация подтвердит отсутствие нарушений делегации олимпийских спортсменов из России. Значит, ОКР может снова пользоваться всеми правами и может выполнять все обязанности", - подытожил Александр Жуков.

Санкции МОК против РФ были введены из-за допинга

Ранее член Международного олимпийского комитета Шамиль Тарпищев также подтвердил восстановление членства ОКР. "Все результаты проверок наших спортсменов, показали их "чистоту". Процедурно России делать ничего не нужно, восстановление членства ОКР произошло автоматически, у МОК нет никаких нареканий", - цитирует агентство РБК заявление Тарпищева.

МОК ввел санкции против Олимпийского комитета России в декабре 2017 года после того, как в результате расследований было установлено, что российские спортсмены систематически употребляют допинг. В результате приостановки членства ОКР в МОК олимпийским атлетам было запрещено выступать на Зимних олимпийских играх в Пхёнчхане под национальным флагом.