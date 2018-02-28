закрыть
28 февраля 2018, среда, 22:29
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Николай Статкевич: Власть не хочет, чтобы люди собирались на улицах

18
  • 28.02.2018, 17:27
  • 5,354

Политическая оппозиция должна бить во все колокола.

«Четыре организации из 13 пошли на несогласованные с оргкомитетом действия. Ранее мы обсуждали наши планы, приняли общее решение. Поэтому мы удивлены таким поступком. Полагаю, что это ненормально.

К тому же мы с трудом пришли к единству — и это как раз нормально. Некоторые возмутились по поводу стрима — хорошо, что стримов не было 100 лет назад, так как многие иначе бы относились к отцам-основателям БНР, — рассказал «Нашей Ниве» один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич. — Подозрения закрадываются, что отказали нашей заявке после каких-то встреч — кто-то намекнул, мол, отклоните эту, мы новую подадим.

Мы видим, насколько власть боится шествий, всякого повода, чтобы люди собрались вместе. В столице более-менее спокойно, в регионах социальная напряженность нарастает. Поэтому власть не хочет, чтобы люди собирались на улицах, а концерт считает более безопасной формой.

Я понимаю молодых людей, которые выросли при этой власти, которые привыкли, что Лукашенко существует с их рождения. Они приспосабливаются к системе. Если среди них находятся такие, кто хочет что-то делать — молодцы.

Но существует политическая оппозиция, которая должна постоянно бить в колокола, напоминать, что в стране ненормальная ситуация, больше нигде в Европе такого нет. Это обязанность оппозиции. И это важно именно сейчас».

Почему шествие необходимо, Николай Статкевич подробно объяснил в «Фейсбуке»:

«Если в годовщину жестокого подавления народного выступления за свои права мы будем лишь слушать музыку и танцевать в окружении пропускных рамок, то мы дискредитируем себя в глазах тех людей, которые пошли за нами год назад».

Но если власть действует совместно с частью оппозиции — это уже достижение, отметил Николай Статкевич.

«Власть пытается впихнуть нам концерт в центре города — это достижение! Но это результат нашей многолетней работы, акций, шествий, митингов. Поэтому пусть концерт будет нашим подарком официальной оппозиции. А мы (комитет по организации празднования) подумаем, что делать дальше», — заявил политик.


популярное за неделю

Мнение

Каб не «пратанчыць» незалежнасць
Каб не «пратанчыць» незалежнасць Мiкалай Статкевiч
Надо дойти. Ради них, ради себя
Надо дойти. Ради них, ради себя Наталья Радина
Цікава, што б сказалі айцы-заснавальнікі БНР?
Цікава, што б сказалі айцы-заснавальнікі БНР? Яўген Афнагель
Здравствуйте, Александр!
Здравствуйте, Александр! Ирина Халип