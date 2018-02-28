Николай Статкевич: Власть не хочет, чтобы люди собирались на улицах 18 28.02.2018, 17:27

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Политическая оппозиция должна бить во все колокола.

«Четыре организации из 13 пошли на несогласованные с оргкомитетом действия. Ранее мы обсуждали наши планы, приняли общее решение. Поэтому мы удивлены таким поступком. Полагаю, что это ненормально.

К тому же мы с трудом пришли к единству — и это как раз нормально. Некоторые возмутились по поводу стрима — хорошо, что стримов не было 100 лет назад, так как многие иначе бы относились к отцам-основателям БНР, — рассказал «Нашей Ниве» один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич. — Подозрения закрадываются, что отказали нашей заявке после каких-то встреч — кто-то намекнул, мол, отклоните эту, мы новую подадим.

Мы видим, насколько власть боится шествий, всякого повода, чтобы люди собрались вместе. В столице более-менее спокойно, в регионах социальная напряженность нарастает. Поэтому власть не хочет, чтобы люди собирались на улицах, а концерт считает более безопасной формой.

Я понимаю молодых людей, которые выросли при этой власти, которые привыкли, что Лукашенко существует с их рождения. Они приспосабливаются к системе. Если среди них находятся такие, кто хочет что-то делать — молодцы.

Но существует политическая оппозиция, которая должна постоянно бить в колокола, напоминать, что в стране ненормальная ситуация, больше нигде в Европе такого нет. Это обязанность оппозиции. И это важно именно сейчас».

Почему шествие необходимо, Николай Статкевич подробно объяснил в «Фейсбуке»:

«Если в годовщину жестокого подавления народного выступления за свои права мы будем лишь слушать музыку и танцевать в окружении пропускных рамок, то мы дискредитируем себя в глазах тех людей, которые пошли за нами год назад».

Но если власть действует совместно с частью оппозиции — это уже достижение, отметил Николай Статкевич.

«Власть пытается впихнуть нам концерт в центре города — это достижение! Но это результат нашей многолетней работы, акций, шествий, митингов. Поэтому пусть концерт будет нашим подарком официальной оппозиции. А мы (комитет по организации празднования) подумаем, что делать дальше», — заявил политик.