Алексей Евгенов: «Дело профсоюзов» должно быть прекращено 28.02.2018, 17:33

Профсоюз РЭП подал заявку на пикет в Могилеве в День Конституции.

Правовой инспектор независимого профсоюза работников радио-электронной промышленности Алексей Евгенов направил в горисполком заявку на проведение пикета 15 марта в разрешенном властями месте – стадион по улице Челюскинцев, пишет могилевская «Весна».

Организатор согласился взять оплату всех услуг на себя. Все, что требуется от горисполкома – только разрешение.

«Проявление солидарности с Белорусским профсоюзом работников радиоэлектронной промышленности, остановить вмешательство во внутренние дела Белорусского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности, прекратить необоснованные вызовы к следователям в качестве свидетелей членов профсоюза, прекратить уголовное преследование лидеров профсоюза Геннадия Федынича и Игоря Комлика», — так описал цель пикета Алексей Евгенов.

На мирное собрание планируется собрать до десяти человек. В случае согласия властей, пикет пройдет в День Конституции с 16 до 17 часов.