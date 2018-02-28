Слуцк остался без маршруток 3 28.02.2018, 17:45

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Частные перевозчики «Слуцк-Минск» не нашли возможности возобновить пассажирские перевозки.

Это стало ясно еще вчера, когда «Кур'ер» сообщил об основном итоге их встречи с представителями властей.

Позже вечером, 27 февраля, кто-то из представителей «777» заявил, что служба возобновит работу, но эта информация из соцсетей была непроверенной — участники бизнеса еще определялись в течение сегодняшего дня, как поступить дальше.

«999» изначально заявили, что в нынешних условиях легально возить людей, как прежде, невозможно. Фирма прекратила работу ещё 25 февраля.

Маршрутчики двух фирм заявили, что они вряд ли пойдут на условия, которые предлагает новый оператор перевозок: «Это — кабала».

Водители ищут способы, как они могут дальше зарабатывать на жизнь и обеспечивать свои семьи.

Также они начали собирать среди горожан подписи для коллективного обращения к Лукашенко. Всего лишь за полчаса возле одного из торговых центров было собрано 400 подписей.

Сами случчане ищут новые способы, как ездить в Минск и обратно.

Возможно, работа маршруток в том виде, в котором случчане ее знали в течение минимум десяти лет, канула в лету.

Как сообщалось ранее, тем, кто будет делать регулярные перевозки без оператора, грозит штраф от 10 до 50 базовых величин. А потом можно лишиться и лицензии на перевозки.

Напомним, изменения в законе «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках» уже вступили в силу — 23 января. Маршрутчики как регулярные перевозчики теперь не могут быть полностью самостоятельными и должны работать через государственного оператора. Также по новым правилам они не смогут забирать людей «от подъездов», а их диспетчеры — принимать заказы по телефону. До сих пор неизвестно, как изменения скажутся на ценах. Но нелегалы уже берут по 13 рублей (ранее маршрутки возили по 6 рублей).

Изменения в законе лишь постфактум вызвали бурную реакцию в обществе.