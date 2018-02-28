Юнкер - боснийцам: Объединяйтесь, если хотите в ЕС 28.02.2018, 17:51

Жан-Клод Юнкер

Фото: AP

Боснийские лидеры должны преодолеть разногласия и работать вместе

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил разделенным боснийским лидерам, что они должны преодолеть разногласия и работать вместе, если хотят, чтобы их страна в один прекрасный день присоединилась к ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Как известно, власти Боснии и Герцеговины в среду передали Европейской комиссии ответы на перечень вопросов, необходимых для оценки готовности страны получить статус кандидата на вступление в ЕС.

Ответы на вопросы, которые занимают более 20 тысяч страниц, президенту Еврокомиссии Жану-Клоду Юнкеру передали член президиума Боснии и Герцеговины Драган Чович и глава совета министров БиГ Денис Звиздич.

"Я не могу обещать вам дату, когда ваша страна станет кандидатом", - сказал Юнкер боснийским политикам во время церемонии передачи документа. "Сущность более важна, чем дата".

"Чтобы стать членом ЕС, от государства необходимы совместные усилия. Когда есть разногласия, то это приводит к параличу, это приводит к задержкам", - сказал он позже депутатам в национальном парламенте.

Как известно, балканское турне Юнкера пройдет с 26 февраля по 1 марта. Он посетит Белград, Подгорицу, Приштину, Сараево, Скопье и Тирану, а завершит поездку визитом в Софию, которая ближайшие полгода председательствует в ЕС.