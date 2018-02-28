закрыть
28 февраля 2018, среда, 22:28
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

На «Беларусьфильме» прорвало отопление и залило три этажа

5
  • 28.02.2018, 18:05
  • 1,919

Киностудия «Беларусьфильм» открылась в ноябре 2017 года после десятилетней реконструкции.

Из-за морозов в новом здании национальной киностудии «Беларусьфильм» прорвало отопление, в результате чего горячей водой залило три этажа, сообщили tut.by сотрудники студии.

В пресс-службе «Беларусьфильма» журналистам. подтвердили эту информацию и ответили, что аварию удалось оперативно устранить.

Напомним, что национальная киностудия «Беларусьфильм» открылась в ноябре 2017 года после десятилетней реконструкции. За это время был полностью отремонтирован административный корпус с тремя съемочными павильонами, а также с нуля построен производственный корпус с двумя павильонами.

Сумма, потраченная на реконструкцию, осталась неизвестной. Во время экскурсии по новому «Беларусьфильму» директор киностудии Игорь Поршнев заявил, что «заказчиком было Министерство культуры, но после одного указа о кино вышел второй — более восьми лет модернизируем же! На финальной стадии полный контроль над сложившейся ситуацией в свои руки взяло государство». Тогда Поршнев оценил готовность киностудии к перезапуску в 98%.

Случай с аварией — не первый за последнюю неделю, когда внутренние помещения «Беларусьфильма» попадают на видео. Участники группы «ВКонтакте» «Заброшки Минска и Минской области» выложили на Youtube две записи, которые они сняли в одном из заброшенных корпусов «Беларусьфильма» в переулке Макаенка.

Автор видео Андрей Герлятович рассказал журналистам, что вместе с друзьями посетил здание 2 февраля 2018 года.

В здании были найдены фрагменты режиссерского сценария к фильму «Брестская крепость», который вышел в прокат в 2010 году, а также документы на предметы, которые находились на складе студии.


популярное за неделю

Мнение

Каб не «пратанчыць» незалежнасць
Каб не «пратанчыць» незалежнасць Мiкалай Статкевiч
Надо дойти. Ради них, ради себя
Надо дойти. Ради них, ради себя Наталья Радина
Цікава, што б сказалі айцы-заснавальнікі БНР?
Цікава, што б сказалі айцы-заснавальнікі БНР? Яўген Афнагель
Здравствуйте, Александр!
Здравствуйте, Александр! Ирина Халип