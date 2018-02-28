На «Беларусьфильме» прорвало отопление и залило три этажа 5 28.02.2018, 18:05

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Киностудия «Беларусьфильм» открылась в ноябре 2017 года после десятилетней реконструкции.

Из-за морозов в новом здании национальной киностудии «Беларусьфильм» прорвало отопление, в результате чего горячей водой залило три этажа, сообщили tut.by сотрудники студии.

В пресс-службе «Беларусьфильма» журналистам. подтвердили эту информацию и ответили, что аварию удалось оперативно устранить.

Напомним, что национальная киностудия «Беларусьфильм» открылась в ноябре 2017 года после десятилетней реконструкции. За это время был полностью отремонтирован административный корпус с тремя съемочными павильонами, а также с нуля построен производственный корпус с двумя павильонами.

Сумма, потраченная на реконструкцию, осталась неизвестной. Во время экскурсии по новому «Беларусьфильму» директор киностудии Игорь Поршнев заявил, что «заказчиком было Министерство культуры, но после одного указа о кино вышел второй — более восьми лет модернизируем же! На финальной стадии полный контроль над сложившейся ситуацией в свои руки взяло государство». Тогда Поршнев оценил готовность киностудии к перезапуску в 98%.

Случай с аварией — не первый за последнюю неделю, когда внутренние помещения «Беларусьфильма» попадают на видео. Участники группы «ВКонтакте» «Заброшки Минска и Минской области» выложили на Youtube две записи, которые они сняли в одном из заброшенных корпусов «Беларусьфильма» в переулке Макаенка.

Автор видео Андрей Герлятович рассказал журналистам, что вместе с друзьями посетил здание 2 февраля 2018 года.

В здании были найдены фрагменты режиссерского сценария к фильму «Брестская крепость», который вышел в прокат в 2010 году, а также документы на предметы, которые находились на складе студии.