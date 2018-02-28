Налог на «тунеядство» распространят на имущество россиян 9 28.02.2018, 18:15

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Налог должен учитывать все возможные доходы людей, находящихся в трудоспособном возрасте.

Налог на «тунеядство», введение которого готовит правительство РФ, должен учитывать все возможные доходы людей, находящихся в трудоспособном возрасте, но имеющих официальной работы. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил в среду министр труда России Максим Топилин.

По его словам, при обложении налогом самозанятых граждан власти намерены учитывать имущество, которое находится в их собственности. Об этом пишет finanz.ru.

В Госдуме идет работа над законопроектом о персонифицированном учете населения, рассказал Топилин: ее итогом станет создание де-факто реестра тунеядцев - людей, которые пользуются всеми видами помощи от государства, включая бесплатную медицину, но при этом не вносят платежей в пенсионную систему и систему ОМС.

"(Процесс) тяжело идет, потому что тема специфическая, надо собрать данные из многих источников, в том числе налоговой службы, данные о всех доходах с тем, чтобы субъекты РФ могли определять данные налоговой службы и службы, ведущей учет имущества, земли и тд", - рассказал Топилин.

По его словам, в реестре могут оказаться 15 миллионов человек. Это данные пенсионного фонда, уточнил министр: люди "находятся в трудоспособном возрасте, но (мы) не видим поступления страховых выплат".

Размер налога может составить 25 тысяч рублей с человека в год, рассказывал Топилин в интервью "Российской газете" в феврале: 10 тысяч- в систему медицинского страхования и 15 тысяч "для формирования пенсионных прав".

Российский законопроект о налоге на «тунеядство» будет построен с учетом опыта аналогичного сбора, который действует в Беларуси, пояснили РИА Новости в пресс-службе Минтруда.