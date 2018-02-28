Порошенко: Мы готовы принять корабли из Крыма только вместе с Крымом 28.02.2018, 19:15

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Петр Порошенко

Для этого Украина задействует все инструменты, которая она имеет.

Украина готова принять свои корабли, которые остались на территории аннексированного Крыма, только вместе с самим полуостровом, заявил президент Петр Порошенко в ходе пресс-конференции, передает корреспондент интернет-издания "Гордон".

"Мы готовы принять корабли из Крыма только вместе с Крымом. Уверен в том, что это единодушная позиция и украинской власти, и украинского народа, и украинского общества. Чтобы это ускорить, мы будем задействовать все инструменты, которые имеем в своем распоряжении: и дипломатические усилия, и санкционные, и судебные", – сказал он.

Порошенко напомнил, что Украина инициировала несколько судебных процессов, в том числе в Международном суде Организации Объединенных Наций.

11 января президент РФ Владимир Путин на встрече с главами российских СМИ заявил, что Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из Крыма.