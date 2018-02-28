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Премьер Словакии предложил €1 миллион за информацию об убийстве журналиста

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  • 28.02.2018, 18:25
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Роберт Фицо
Фото: РИА «Новости»

Мотивом убийства правоохранители считают профессиональную деятельность Яна Кучака.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предложил 1 млн евро за информацию, которая поможет в расследовании убийства журналиста Яна Кучака.

Об этом сообщает ukrinform.ru cо ссылкой на BBC.

"Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предложил вознаграждение - 1 млн евро (1,2 млн долларов США) тому, кто предоставит информацию в деле об убийстве журналиста-расследователя", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после резонансного убийства несколько словацких газет напечатали последнюю статью Кучака, в которой он написал о связи между итальянской мафией и политической коррупцией на высоком уровне.

По словам британского коллеги, в публикации убитого журналиста речь идет о фиктивных выплатах из фондов ЕС гражданам Словакии и Италии, которые, возможно, причастны к итальянской организованной преступной группировки из Калабрии - "Ндрангета".

Тем временем в словацкой прессе не утихают спекуляции вокруг мотива преступления.

Как сообщалось, 26 февраля стало известно, что в Словакии застрелили журналиста-расследователя Яна Кучака и его подругу. Их тела нашли в доме в селе Велька Мача близ города Трнава на западе страны. Полиция расследует дело как двойное убийство. Наиболее вероятным мотивом убийства правоохранители считают профессиональную деятельность Кучака.


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