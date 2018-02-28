Каждый месяц на распечатку жировок для минчан уходит грузовик бумаги 9 28.02.2018, 18:27

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После 15-го числа каждого месяца в почтовых ящиках оказываются счета за жилищно-коммунальные услуги.

Недавно коммунальники озвучили: чтобы напечатать жировки для жителей столицы, в месяц уходит 3,5 тонны бумаги, пишет kp.by. Это целый грузовик!

- В Минске большой жилой фонд, проживает около 2 млн. человек, в среднем печатаем около 700 тысяч извещений, - рассказывает начальник отдела маркетинга Центра информационных технологий Мингорисполкома Дмитрий Парфиянович. - Тираж огромный, поэтому расходуется много бумаги.

Коммунальники призывают минчан беречь природу и отказаться от бумажных жировок в пользу электронных, которые будут приходить вам на электронную почту. Это возможно с 2014 года, но пока на виртуальные жировки перешли всего 4382 минчанина.

- Если отказаться от распечатанных жировок и перейти на электронные, это снизит материальные затраты, а также приведет к улучшению экологической ситуации, - объясняет Дмитрий Парфиянович. - Я лично давно пользуюсь электронными жировками. Это удобно. Не нужно вылавливать извещение в почтовом ящике в подъезде, плюс на электронную почту оно приходит на день-два раньше. И хранить легче, точно не потеряется.

Чтобы получать электронные извещения, нужно просто прийти с паспортом в свой расчетно-справочный центр (РСЦ), написать заявление об отказе от бумажных жировок и указать электронную почту, на которую будут приходить счета.

«Ради жировок целенаправленно вырубают деревья»

- По качеству и внешнему виду бумаги предполагаю, что жировку делают из первичной древесины, а не из переработанного сырья. То есть ради нее целенаправленно вырубают деревья, - говорит специалист Центра экологических решений Мария Сума. – Кроме того, бумажно-целлюлозная промышленность сама по себе очень токсичная. Будет здорово, если как можно больше людей откажется от бумажных жировок и перейдет на электронные!

Считается, что на тонну бумаги уходит примерно 17 взрослых деревьев. То есть, если бы все минчане перешли на электронные жировки, в месяц вырубали бы как минимум на 60 деревьев меньше.