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Первая в Польше Tesla S выедет на улицы в качестве такси

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  • 28.02.2018, 18:35
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Модель будет ездить под фирменным знаком iTaxi.

Электротакси Tesla S сегодня появилась на улицах Варшавы. Это первое такси компании "Teslа" в Польше. Модель будет ездить под фирменным знаком iTaxi. Постепенно количество электротакси будет расти, пишет "Польское радио".

"Мы пополним количество автомобилей высшего класса очередными ста штуками, а Tesla S будет их отличительным знаком", - говорит председатель iTaxi Лех Канюк.

В течение 6-8 лет iTaxi планирует заменить все автомобили (сейчас это примерно 10 тысяч такси) на электрокары и создать собственную сеть заправок. Барьером для такси-корпораций в покупке электромобилей является слабо развитая сеть заправок и высокая цена электромобилей.


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