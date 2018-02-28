закрыть
28 февраля 2018, среда, 22:31
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Белорусский боксер поборется за вакантный титул WBC Silver

  • 28.02.2018, 18:59
Сергей Рабченко

Бой между белорусом Сергеем Рабченко и британцем Келлом Бруком состоится 3 марта в Шеффилде.

Бой между белорусским боксером Сергеем Рабченко (29-2, 22 KO) и британцем Келлом Бруком (36-2, 25 KO), который состоится 3 марта в Шеффилде, пройдет за вакантный титул WBC Silver, передает «Трибуна».

Победитель боя Рабченко – Брук сможет побороться за полноценный пояс чемпиона WBC в первом среднем весе (до 69,9 кг), которым на данный момент владеет американец Жермелл Чалло.

Рабченко в 2012-м уже завоевывал титул WBC Silver, но уступил его в 2014-м австралийцу Энтони Мандайну.


популярное за неделю

Мнение

Каб не «пратанчыць» незалежнасць
Каб не «пратанчыць» незалежнасць Мiкалай Статкевiч
Надо дойти. Ради них, ради себя
Надо дойти. Ради них, ради себя Наталья Радина
Цікава, што б сказалі айцы-заснавальнікі БНР?
Цікава, што б сказалі айцы-заснавальнікі БНР? Яўген Афнагель
Здравствуйте, Александр!
Здравствуйте, Александр! Ирина Халип