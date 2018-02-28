Белорусский боксер поборется за вакантный титул WBC Silver 28.02.2018, 18:59

Сергей Рабченко

Бой между белорусом Сергеем Рабченко и британцем Келлом Бруком состоится 3 марта в Шеффилде.

Бой между белорусским боксером Сергеем Рабченко (29-2, 22 KO) и британцем Келлом Бруком (36-2, 25 KO), который состоится 3 марта в Шеффилде, пройдет за вакантный титул WBC Silver, передает «Трибуна».

Победитель боя Рабченко – Брук сможет побороться за полноценный пояс чемпиона WBC в первом среднем весе (до 69,9 кг), которым на данный момент владеет американец Жермелл Чалло.

Рабченко в 2012-м уже завоевывал титул WBC Silver, но уступил его в 2014-м австралийцу Энтони Мандайну.