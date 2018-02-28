Забастовка маршрутчиков: В Беларуси активизировались сервисы по поиску попутчиков 2 28.02.2018, 19:07

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Посещение сервиса BlaBlaCar с территории Беларуси увеличилось на 20%.

Белорусы ищут альтернативу маршруткам. «Попутчики» предлагают заплатить за поездку в два раза больше «маршрутчиков».

Напомним, 26 февраля вступили в силу изменения в Закон «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках».

Нововведения коснулись нерегулярных междугородних перевозок на маршрутных такси. От маршрутчиков требуют заключать договора с госоператором, привязаться к вокзалам, разрабатывать расписания и маршруты и участвовать в конкурсе на право осуществления пассажироперевозок.

Не все согласны с такими требованиями, поэтому в некоторых городах Беларуси маршрутки перестали делать рейсы.

Поскольку регулярные автоперевозчики и БЖД не могут заменить предложения частных извозчиков, пассажиры стали искать варианты выхода из сложившейся ситуации. В социальных сетях активизировались группы по поиску попутчиков, больше обращений стало поступать и на соответствующие интернет-сервисы.

Высказывались предположения, что и оставшиеся без работы маршрутчики смогут воспользоваться этими сервисами, найдутся и автолюбители желающие подзаработать.

Один из самых популярных в мире сервисов по поиску попутчиков BlaBlaCar Алексей Лазоренко, руководитель сервиса в России и Украине, прокомментировал «Медиа-Полесью» сложившуюся ситуацию:

- Сразу хочу отметить, что BlaBlaCar официально не работает на территории Беларуси, но интернет, как говорится, общий, поэтому белорусы могут пользоваться русской или украинской версиями сайта для поиска попутчиков, и, соответственно, видеть стоимость за поездку в рублях или гривнах. Или евро, если пользуются европейской версией сайта.

После 26-го февраля количество посещений нашего сайта с территории Беларуси выросло на 20%.

Обращаю внимание, что сервис BlaBlaCar не предназначен для совершения коммерческих пассажирских перевозок. Нашим сервисом могут пользоваться только простые автовладельцы, с автомобилями категории Б, которые совершают свои поездки по личным целям, а пассажиров берут, потому что им с ними по пути. Мы контролируем стоимость поездки, поэтому водители могут лишь частично компенсировать расходы на топливо, но не получать прибыль. Такой способ поездок называется райдшеринг.

Если же водитель стремится получить прибыль с помощью нашего сервиса (завышает указанную стоимость, использует запрещенные автомобили, например, автобусы и т.д.), то таких водителей мы в обязательном порядке блокируем. Во-первых, потому что они нарушают наши правила. Во-вторых, потому что, скорей всего, они нарушают законы своей страны. По крайней мере, в России и Украине для совершения коммерческой деятельности водитель должен иметь соответствующую лицензию такси и платить налог с полученной прибыли.

Сегодня BlaBlaCar официально представлен в 22 странах мира, имеет более 60 млн. пользователей, в том числе более 12 миллионов в России и более 1 миллиона в Украине. Небольшая часть этих пользователей является белорусами но, сколько конкретно - не известно.

Наш собеседник пояснил, что их сервисом могут пользоваться только простые автовладельцы, с автомобилями категории Б. В эту категорию транспортных средств попадают автомобили, разрешенная максимальная масса которых не превышает 3500 килограммов и число сидячих мест, в которых, помимо сиденья водителя, не превышает восьми.

Под эти характеристики попадает, например, микроавтобус FIAT Ducato Combi SWB. И этот автомобиль предлагается на сервисе для поиска попутчиков из Пинска в Минск на 1 марта. Также на этот маршрут ищет попутчиков водитель Volkswagen Caravelle и ещё одного буса.

Стоимость поездки выставлена от 16 до 27 рублей, у маршрутчиков такая поездка на сегодняшний день стоит от 10 до 12 рублей.