Популярный среди белорусов латвийский банк самоликвидируется 28.02.2018, 19:37

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Латвийский банк ABLV оказался в центре международного скандала.

История с ABLV получила неожиданно быструю развязку: собрание акционеров приняло решение о самоликвидации банка. В середине февраля финансовая разведка США обвинила ABLV в отмывании денег, коррупции и связях с организациями, финансирующими ракетную программу Северной Кореи, пишет «Новая газета».

В расследовании говорится: ABLV, в основном, работающий на клиентов-нерезидентов — особенно популярный среди российских, белорусских и молдавских вкладчиков, организовал отмывание средств — для чиновников и бизнесменов из России, Украины, Азербайджана.

Банк уже неоднократно фигурировал в различных историях с сомнительными транзакциями — в частности, в расследованиях Сергея Магнитского, в схеме «ландромата», и в молдавской «краже века» — выводе миллиарда евро их трех банков страны. Минфин США решил ввести санкции: запретить американским финансовым учреждениям открывать корреспондентские счета для ABLV — то есть, де-факто, лишить банк возможности проводить транзакции в долларах. Ожидалось, что американские инспекторы лично приедут в Латвию, чтобы разобраться на месте — а банк объявил о беспочвенности обвинений и готовности к сотрудничеству. На подачу апелляции ABLV было дано 60 дней.

Почему банк будет ликвидирован?

После публикации расследования финансовой разведки США банку ABLV было запрещено проводить любые дебетовые операции на счетах клиентов в любой валюте. За первые дни вкладчики вывели из банка около 600 млн евро.

После этого ABLV запросил у Центробанка Латвии кредит в размере до 480 млн евро. Центробанк просьбу удовлетворил, но частично, согласовав два кредита на общую сумму в 297,2 миллиона под залог ценных бумаг банка. Государственные средства в этой сделке никак не участвовали.

Впервые информация о том, что банк может быть ликвидирован, появилась в эти выходные. Европейский центробанк, под прямым надзором которого находится ABLV, констатировал, что в банке наблюдается признаки наступающего краха, и его спасение — не в интересах общества. По словам представителя ЕЦБ Уильяма Леливельда, банк не смог доказать, что имеет в своем распоряжении 1 млрд евро наличными, что является стандартным требованием для банка в кризисной ситуации.

При этом в сообщении на странице банка от 24 февраля сказано, что банк это требование выполнил. «Для укрепления ликвидности банк в течение четырех рабочих дней собрал более 1,36 миллиарда евро, обеспечив 86% всех вкладов до востребования. Этого было вполне достаточно, чтобы банк возобновил проведение платежей и выполнил обязательства перед клиентами, однако по политическим причинам банку не была предоставлена такая возможность», — говорится в сообщении.

Как будет проходить ликвидация

На пресс-конференции во вторник один из двух главных акционеров банка Эрнест Бернис заявил, что банк начнет процедуру самоликвидации — это поможет максимально защитить активы банка и интересы его клиентов. В настоящее время идет разработка плана ликвидации — он должен быть подан в комиссию рынка финансов и капитала в течение пяти рабочих дней, после этого комиссия согласует его в течение тридцати рабочих дней.

На пост ликвидатора выдвинут администратор неплатежеспособности Элвийс Веберс, планируется, что вместе с ним будут работать эксперт по корпоративным финансам Арвид Костомаров и председатель правления по инвестициям в коммерческую недвижимость Андрис Ковальчук.

Председатель комиссии рынка финансов и капитала Петерс Путниньш пообещал, что проект будет рассмотрен в максимально короткие сроки.

Первая фаза самоликвидации предполагает сокращение штата на 30% — увольнение 300 человек. Эрнест Бернис во время пресс-конференции подчеркнул, что это для руководства банка «самый болезненный вопрос». По словам акционера, штат ABLV — это около 1000 высококвалифицированных сотрудников.

Что делать вкладчикам?

Комиссия рынка финансов и капитала подсчитала, что гарантированные вклады (в соответствии с законодательством Латвии, гарантированным является любой вклад до 100 000 евро) должны быть выплачены 22 750 клиентам банка — на общую сумму в 470 миллионов евро. Гарантированные выплаты должны начаться не позднее 7 марта. Получить их можно в другом банке страны.

И в комиссии, и в ABLV говорят, что деньги будут выплачиваться из средств самого ABLV.

Министр финансов Латвии Дана Рейзниеце-Озола отметила, что если сумма вклада превышает 100 000 евро, то вклад может быть возмещен, но это займет более длительное время.

На сайте банка опубликована подробная инструкция для вкладчиков.

Как это скажется на экономике Латвии?

Из-за остановки деятельности ABLV останутся нереализованными некоторые проекты, которые должны были осуществиться на деньги банка. В частности, речь идет о застройке жилого квартала New Hanza, расширении клиники Orto, застройке территории бывшего Рижского государственного электротехнического завода ВЭФ, строительстве завода в Крустпилсском крае.

Министерство финансов из-за грядущей ликвидации ABLV не стало снижать прогноз по росту ВВП, который составляет 4,1%.

При этом в связи с закрытием ABLV сократится доля Латвии на рынке экспорта финансовых услуг (более 80% клиентов банка составляли нерезиденты). Правда, в министерстве финансов, в связи с обвинениями в адрес ABLV, и так задумались о том, чтобы законодательно ограничить долю нерезидентов в латвийском банковском секторе до 20%, так как за прозрачностью их операций сложнее следить. Еще одно предложение латвийского минфина — обязать банки выплачивать повышенную пошлину с перечислений высокорискованных клиентов. Так министерство надеется восстановить репутацию финансового сектора, сильно пошатнувшуюся после этого скандала. Эти меры, если они будут приняты, действительно сильно осложнят жизнь отмывателям денег, которые привыкли воспринимать латвийские банки как очень удобную прачечную.