Пять мест из фильмов о космосе, которые можно увидеть своими глазами 28.02.2018, 19:48

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Природа нашей планеты настолько богата и разнообразна, что кинематографистам даже не приходится прибегать к графике.

Впечатляющие пейзажи из знаменитых космических фильмов далеко не всегда являются плодом фантазии специалистов по компьютерной графике и масштабным декорациям. Чаще всего подходящие виды находятся на Земле. Вместе с командой каналов TV1000 «Вокруг Света» составил небольшой путеводитель по самым интересным локациям съемок фантастических фильмов.

Водопад Деттифосс и ледник Снайфедльсйёкюдль, Исландия

Исландия известна своими потрясающими водопадами. Практически к каждому из них прикреплен какой-нибудь рекорд. К примеру, водопад Деттифосс считается самым мощным в Европе.

Глядя на толщу воды, которая обрушивается в воды реки Йёкульсау-ау-Фьёдлум, легко понять, почему именно на это место некогда пал выбор Ридли Скотта, снимавшего своего «Прометея». Впечатляющую локацию можно увидеть в кадре в момент так называемого «сотворения мира» – одной из ключевых сцен ленты.

Чтобы посмотреть на водопад собственными глазами, нужно отправиться в Национальный парк Йёкульсаурглювур. Чаще всего сюда попадают те, кто прибыл в портовой город Хусавик, чтобы понаблюдать за китами. Из городка удобнее всего проложить свой маршрут к природной достопримечательности.

Также киноману, путешествующему по Исландии, будет интересно оказаться у ледника Снайфедльсйёкюдль, расположенного на полуострове Снайфельдснес. Его можно увидеть на постере к другому культовому космическому фильму – «Интерстеллар». Величественная холодная глыба на самом деле вулкан, похороненный под толстым слоем льда. Впервые потенциал в нем увидел Жюль Верн, поместив туда героев своего романа «Путешествие к центру Земли». По прибытии на остров можно заказать пешую экскурсию с гидом к леднику. Это обязательное условие от Национального парка, частью которого является достопримечательность. Восхождение на гору-вулкан обойдется в сумму чуть более чем 200 евро.

Вади-Рам, Иордания

Еще одна реально существующая локация, которую можно заметить в «Прометее» – иорданская пустыня Вади-Рам. Однако гораздо лучшее ее красоты можно рассмотреть в другом фильме Скотта «Марсианин» с Мэттом Дэймоном в главной роли. По сюжету, главный герой остается один на Марсе после того, как планету покидает его группа, члены которой уверены, что он мертв. Отчаянная борьба за выживание на враждебных просторах Красной планеты была большей частью снята в Иордании. Кстати, сходство с планетой у пустыни также разглядели создатели фильмов «Красная планета» и «Последние дни на Марсе».

Кадр из фильма «Марсианин»

Итак, хотите побывать на Марсе, но боитесь, что вас укачает в космическом корабле? Добро пожаловать в Вади-Рам! Пустыня также признана Национальным парком, но туристов здесь ждут и даже предлагают немало развлечений. К примеру, осматривать это место можно во время сафари-тура на джипах.

Посмотреть здесь есть на что – к примеру, древние народности, которые жили здесь в разные времена, оставили по себе хорошо сохранившиеся наскальные рисунки. А скалы, окружающие пустыню, привлекают любителей альпинизма. Добраться сюда проще всего из морского курорта Акаба.

Чжанцзяцзе, Китай

Национальный парк Чжанцзяцзе и без того считался природной визитной карточкой Китая. Но нет никаких сомнений в том, что посетителей стало в разы больше, после того, как на экраны в 2009 году вышла фантастическая картина Джеймса Кэмерона «Аватар». Самый кассовый фильм в истории повествует об удивительной планете Пандора, Звездной системы Альфа Центавра. Человечеству приглянулись местные природные богатства и они собираются добыть их, несмотря на очевидную опасность для существ на’ви, населяющих планету.

Зрители остались в восторге от природных красот Пандоры, особое место среди которых, конечно же, занимают «парящие горы». Поначалу мало кто знал, что увидеть родные места на’ви можно на нашей с вами планете. Конечно, в создании гор в конечном виде поучаствовали умельцы, создающие компьютерные эффекты, однако не менее захватывающе выглядят их земные прототипы в Китае. Джеймс Кэмерон признавался, что киношные пейзажи были частично навеяны горной грядой Ханьшань, но больше всего схожести можно найти со скалами Чжанцзяцзе, часть наследия ЮНЕСКО, самая высокая из которых даже была переименована в Аватар-Аллилуя после премьеры фильма.

Посещать парк можно в любое время года, так как даже зимой в этом влажном и теплом месте не бывает температуры меньше 4 градусов тепла. Рядом с парком Чжанцзяцзе расположен одноименный населенный пункт с аэропортом, который сообщен со всеми крупными китайскими городами.

Матмата, Тунис

Планета Татуин из вселенной «Звездных Войн» также имеет земное посольство. Родина Люка Скайуокера впервые показана в первом фильме саги (четвертый эпизод). Также место будет показано в шестом, первом и втором эпизодах космической эпопеи. Свое название экзо-планета, родина Энакина Скайуокера, получила в честь реально существующего города Татавин в Тунисе, на улицах которого велись съемки нескольких эпизодов. Большая часть татуинских пейзажей была отснята в другом месте Туниса – в городке Матмата, который до сих пор является туристической меккой для поклонников «Звездных войн».

Главной особенностью городка Матмата являются традиционные полуподземные жилища местных жителей. В таких землянках коренное население этих мест обитало еще в ранний римский период.

Раньше жители городка были вынуждены надолго уезжать из родных мест, чтобы заработать на жизнь. Однако с популярностью, которую достопримечательностям принес выход «Звездных войн», практически все местное население получило возможность зарабатывать на туристах, которых не становится меньше из года в год.

Землянка, которая сыграла в фильмах роль дома Люка Скайуокера, теперь превращена в отель «Сиди-Дрисс», поселиться в котором может любой желающий при предварительном бронировании. Обстановка в номерах достаточно аскетична, а потому остановиться здесь с ночевкой рекомендуем только тем, кто считает себя настоящим поклонником саги.

Кубер-Педи, Австралия

В фантастическом триллере «Черная дыра» все начинается с аварийной посадки космического корабля на неизвестной планете. Выжившие в крушении судна люди обнаруживают, что у таинственной планеты есть некоторые опасные свойства. К примеру, три солнца, освещающие ее, способны убивать все живое. А в тенистых уголках и с наступлением ночи на охоту выходят опасные существа. Помочь группе спастись может только загадочный проводник Риддик в исполнении Вина Дизеля.

Космический корабль так и остался на месте своей вынужденной посадки. В этом несложно убедиться, заглянув в городок Кубер-Педи в Австралии.

Расположенный на юге страны, он служил местом съемок первой части, пока они не были перенесены в Канаду. То ли из соображений экономии, то ли на светлую память, съемочная группа оставила вполне реалистичную модель корабля в песках у пустыни Виктория. Сегодня только самые любознательные туристы находят космический корабль, ведь рядом с ним нет ограждения или информационных табличек. Поэтому любой желающий может войти внутрь (на свой страх и риск) и сделать фото. Путешественники рекомендуют посмотреть на достопримечательность, пока ее не разрушили суровые погодные условия и беспечность местных властей.