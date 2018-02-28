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В Вашингтоне убрали «фейковые» парковочные знаки у посольства РФ

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  • 28.02.2018, 19:55
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Они были сделаны на ксероксе.

Департамент транспорта столицы США Вашингтона убрал с улицы Tunlaw Road около посольства России знаки о резервации парковочных мест, поскольку они были подделаны с помощью копировального аппарата. Представители посольства утверждают, они не при чем, передает «Радио Свобода».

На объявления о резервации парковки с 12 часов дня 28 февраля до полуночи обратил внимание житель Вашингтона Тед Нортроп. Он заметил, что на временных дорожных знаках, выпущенных департаментом транспорта и развешанных на Tunlaw Road 26 февраля, говорится о резервации лишь четырех парковочных мест. При этом объявления были размещены на столбах и прикреплены к стоящим на тротуаре оранжевым конусам вдоль гораздо более протяженного участка улицы.

"Похоже, российское посольство зарезервировало парковку на 4 машины… а потом сделало копии знаков и захватило весь квартал".

Спустя сутки Нортропу ответил официальный представитель департамента транспорта Вашингтона. Ведомство подтвердило, что знаки были повешены на Tunlaw Road незаконно:

"Вы были правы. Они были повешены незаконно. Сегодня инспектор департамента транспорта снял незаконно размещенные знаки".

Временные знаки о резервации парковки выдаются властями Вашингтона, если частному лицу или организации на ограниченный срок времени требуется парковка для разгрузки или погрузки грузов, а также для высадки или посадки пассажиров – например, во время торжественных приемов или других мероприятий. Для этого нужно обратиться в одну из коммерческих фирм, оказывающих соответствующие услуги. На знаках, фотографии которых разместил в твиттере Тед Нортроп, говорится, что резервация парковки у российского посольства была сделана через компанию Atlantic. Заказчик услуги на знаках не указан, однако, как следует из анонсов мероприятий в российском посольстве в прошлые годы, дипломатическое представительство уже не раз пользовалось для организации парковки услугами этой фирмы.

Пресс-секретарь посольства России в Вашингтоне Николай Лахонин в ответ на заявил, что "посольство не использует внешние парковки". Он назвал публикации "Радио Свобода", телеканала "Настоящее время" и украинской службы "Голоса Америки", посвященные фальшивым парковочным знакам, "файными фейками" ("файний" – "хороший" по-украински). В ответ на вопрос "Радио Свобода" о том, "запланированы ли на 28 февраля в посольстве какие-либо мероприятия, требующие резервации парковки на Tunlaw Road", Лахонин ответил, что в этот день в посольстве должен состояться показ фильма советского режиссера Эсфири Шуб "Падение династии Романовых" для американских студентов.

27 февраля участок другой улицы около российского посольства, Висконсин-авеню, официально стал именоваться "площадью Бориса Немцова". Соответствующую инициативу выдвинул в 2016 году сенатор-республиканец от штата Флорида Марко Рубио, в январе 2018 года ее одобрил городской совет Вашингтона.

В сентябре 2017 года российские власти лишили выделенной парковки консульства США во Владивостоке, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. Общедоступной стала также парковка около здания посольства США в Москве. Российские СМИ сообщали тогда со ссылкой на "дипломатические источники", что это делается для "приведения к паритету условий работы американской и российской дипмиссий", поскольку у дипломатических представительств России в американских городах "выделенных парковок нет".

14 сентября представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт сообщила на брифинге для журналистов в Вашингтоне, что не считает этот шаг Москвы "местью" в условиях ухудшения двусторонних отношений между странами.

В августе 2017 года США распорядились закрыть консульство России в Сан-Франциско и ввели ограничительные меры против нескольких объектов российской дипмиссии в Вашингтоне и Нью-Йорке. В июле того же года Москва потребовала от Вашингтона сократить число сотрудников диппредставительств на 755 человек. По словам президента России Владимира Путина, это было сделано в ответ на ужесточение санкций против российских компаний и физических лиц. В декабре 2016 года президент США Барак Обама распорядился выслать из страны 35 российских дипломатов и отобрать у России право использования двух дипломатических дач. Как писало агентство Reuters в июле 2017 года, решение МИДа о сокращении персонала американской дипломатической миссии в России было принято на фоне разочарования Москвы политикой Дональда Трампа, который отказался возвращать России доступ к этим объектам.


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