Россия - страна случайных совпадений 6 Алексей Мельников, kasparov.ru

28.02.2018, 20:06

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Россия при В.В. Путине — государство случайностей. Да.

Почему всё-таки в скандал с поставками кокаина в заснеженную страну Великой Победы, оказалось замешано российское посольство? Почему из Аргентины не идут наркотики чемоданами в США через американское посольство? В Китай через китайское? Там недостаточно бдительные послы? Чистая случайность, что это произошло с Россией?

Отчего в Сирии массово погибли именно российские граждане — нанятые на военную службу по далеким городам великой державы? Не американцы, не немцы, не французы, а именно наши люди? Почему они там оказались — вне армии? Это — чистая случайность.

Отчего именно наша страна вляпалась в допинг, её лишили олимпийских медалей, флага на Олимпиаде, масса спортсменов осталась дома, в Корее у нас почетное 13-е место? Вы говорите, что допинг есть "везде"? Не знаю, может быть и так. Но почему именно гигантская Россия как государство утонуло в поцарапанной пробирке? Невероятная случайность.

Театральный режиссёр. Российский. Современный. Известный в Европе. Его коллеги. Режиссер под арестом. Один из коллег в тюрьме. Режиссера на суде поставили в клетку. "Как всех". Демократия унижения. Уравнение в бесправии. Скотство для масс. Такое есть в Европе? В США? Канаде? Опять только в России? Это, конечно, случайность.

18 лет в России строилась "вертикаль". Душилась самостоятельность. Земель. Городов. Поселков. Частная инициатива изводилась. Насадили всю страну на шомпол "госкомпаний", "госкорпораций". Рассадили друзей. Генералов ФСБ в том числе. Стали жарить на огне "госинтереса". Что за запахи? Вдруг выяснилось на 18 году руководства с кофе-брейком "Медведев" в середине, что кругом воровство. Сажают батарейными залпами губернаторов, министра, строителей космодромов, создателей театральных сцен — затронуто все. Почему такие результаты для страны, которая на счастье наширялась в начале разгульных "нулевых" наркотой госинтереса? Почему только в России расцвела такая коррупция, а в стране чистогана — в США нет массовой охоты на губернаторов и строителей космодромов? Почему там Маск, а здесь Рогозин? Очевидная случайность.

Скоро лето. Трава на стадионах зазеленеет. Побегут на российском чемпионате мира кудесники кожаного мяча. Почему по российским городам, где они будут гонять мяч, убивают бездомных собак? Что за варварство? Почему это происходит именно в России? Наверное, это случайность. Это могло быть где угодно, но есть у нас.

Вчера ахнула победным салютом в год годовщины Сталинградской битвы очередная новость из мира случайностей. Решили импортно заместить тепловизоры для великих наших, овеянных крымской захватной славой, вооруженных сил. Создали компанию. Отпустили миллиард. Ни тепловизоров, ни денег. Компания оказалась в Панаме, в руководстве дети начальства, включая ФСБ. Типичная российская случайность.

Теперь представим, что указанные и другие российские случайности периода В.В. Путина собраны под пресс.

Надавили, отжали российский сок, слили в мензурку Минкульта, а мякоть принесли на стол к видному российскому пропагандисту на ТВ. Разрезали на части — здесь аргентинский кокс, там тюрьма для режиссёра, колбаски воровства и масса всего. Сказали ему, что всё это — прямиком из Америки. Задали вопрос — почему так? Случайно совпадение места и действия?

Человек из телевизора не подкачал, шлёпнул по столу, словно сырым куском мяса, сочным вердиктом: "Совпадение? Не думаю!".

Алексей Мельников, kasparov.ru