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Польша меняет в Минске еще одного важного дипломата

  • 28.02.2018, 20:17
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Матеуш Адамский, который работал директором Польского института в Минске, больше не занимает эту должность.

Об этом «Радыё Свабода» рассказали в Польском институте в Минске.

«Матеуш Адамский больше не работает директором. За подробностями обращайтесь в МИД Польши», - рассказала сотрудница института.

Сам Матеуш Адамский сказал:

«Сегодня формально последний день моей миссии в Беларуси. Это был большая честь - 18 месяцев служить моей стране и участвовать в построении мостов между поляками и белорусами, нашими ближайшими соседями. Думаю, что нам удалось сделать очень много для развития двусторонних отношений в области культуры, искусства, общего наследия, научных контактов и особенно исторического диалога

Обещаю, что буду дальше совершенствовать свой белорусский язык и понесу этот красивый язык далеко в мир, а вы пообещайте, пожалуйста, что его будет лучше слышно в Беларуси, если мы встретимся снова».

Реагируя на письменную просьбу о комментарим, в Министерстве иностранных дел Польши, «Радыё Свабода» посоветовали дождаться письменного ответа и не стали отвечать на вопрос о причинах выезда М. Адамского из Минска. Сейчас обязанности директора исполняет его бывший заместитель, тезка по фамилии Томаш Адамский.

31 января свою работу в Беларуси завершил посол Конрад Павлик. О том, что Конрад Павлик завершает деятельность в Беларуси, стало известно 12 января. Как сообщил руководитель пресс-службы МИД Польши, решение было принято уже бывшим министром иностранных дел Витольдом Ващиковским по просьбе самого дипломата. До назначения новой кандидатуры обязанности главы посольства исполняет начальник политического и экономического отдела Михал Хабрас.


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