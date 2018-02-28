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Как изменения формата квалификации еврокубков повлияют на чемпиона Беларуси

  • Андрей Вашкевич, «Прессбол»
  • 28.02.2018, 20:28

Лучшая команда Беларуси теперь получит «вторую жизнь» во всех раундах.

Принятию нового формата квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы предшествовал непростой подготовительный процесс. Союзу европейских футбольных ассоциаций с одной стороны нужно было порадовать представителей топ-чемпионатов (их телерынки дают значительную часть доходов). С другой — не обидеть средний класс и "маленькие" страны. Компромисс был достигнут, хотя и не без потерь для второй стороны. Суммируем изменения, касающиеся белорусского чемпиона.

1. До группы теперь придется идти на раунд больше. Главная победа больших лиг: четыре первые команды из четырех первых национальных ассоциаций рейтинга (сейчас это Испания, Германия, Англия и Италия) получат прямой доступ в группу. Сделано это за счет потери "автоматических" мест ассоциаций слабее — теперь сразу "в главную осень" попадают только первые 10 стран (топ-4 плюс Франция, Россия, Португалия, Украина, Бельгия, Турция).

Сообразно этому расширению квоты прямых путевок в группу для топ-4 усложнена квалификация для всех остальных. При этом выполнено главное требование "маленьких" стран — сохранен путь чемпионов. Только теперь из него в группу попадет не 5, как раньше, а 4 команды ("путь нечемпионов" порезан гораздо существеннее — только 2 команды вместо 5).

Квалификация начнется с предварительного раунда (там чемпионы только четырех стран — Гибралтара, Сан-Марино, Андорры и Косова). В сезоне-2018/19 наш чемпион — БАТЭ — вступит в борьбу с 1-го раунда вместе с командами-чемпионами из национальных ассоциаций с 18-й по 51-ю (это лучшие клубы Дании, Швеции, Польши, Израиля, Шотландии, Кипра, Норвегии, Азербайджана, Болгарии, Сербии, Казахстана, Словении, Словакии, Венгрии, Молдовы, Исландии, Финляндии, Албании, Ирландии, Боснии и Герцеговины, Грузии, Латвии, Македонии, Эстонии, Черногории, Армении, Люксембурга, Северной Ирландии, Литвы, Мальты, Уэльса и Фарерских Островов, а также одним победителем предварительного раунда). Всего на этой стадии соревнуются 34 команды. Принцип посева остается прежним, то есть у БАТЭ хорошие шансы на статус сеянного в стартовых раундах — все будет зависеть от того, кто станет чемпионом в других странах-конкурентах.

В случае успеха чемпион Беларуси попадет во 2-й квалификационный раунд, где к удачникам 1-го раунда (17 клубов) присоединятся лучшие команды ассоциаций с 15-й по 17-ую (сейчас это Австрия, Хорватия и Румыния).

Шаг дальше — 3-й квалификационный раунд. В нем — победители предыдущего (10 клубов) и еще два чемпиона — 13-й и 14-й ассоциации (это Голландия и Греция).

Еще один успех в преодолении барьера — и раунд плей-офф, в котором к выжившим (6 клубов) присоединятся лучшие команды 11-й и 12-й ассоциации (Чехия и Швейцария). Впрочем, если победитель ЛЧ отберется в турнир по итогам своего первенства, чехи попадут в группу напрямую.

4 команды-победительницы раунда плей-офф попадут в заветную группу Лиги чемпионов.

2. Вылет в любом раунде означает попадание в квалификацию Лиги Европы. Ценность квалификации Лиги чемпионов выросла. В первую очередь — потому, что теперь она означает "вторую жизнь" в еврокубках. На каком бы раунде ни споткнулся участник, он все равно попадет в квалификацию Лиги Европы. Это правило действует в том числе для чемпионов Сан-Марино и Гибралтара в "предвариловке". Даже они гарантированно сыграют в еврокубках хотя бы два двубоя. То же самое — участники 1-го, 2-го и 3-го раунда. Все проигравшие попадают в следующий квалифай-раунд ЛЕ. Уступивший в плей-офф ЛЧ, как и теперь, напрямую проследует в группу ЛЕ.

3. В Лиге Европы тоже будет путь чемпионов. Еще одно важное изменение: неудачники лигочемпионского "пути чемпионов" будут по дороге к Лиге Европы играть только друг с другом. Таким образом, в группе второго по значимости турнира будет больше гарантированных команд-чемпионов (12). По этому маршруту в ЛЕ точно попадет 8 команд, стартовавших в квалификации Лиги чемпионов. Это не мало — из всей остальной квалификации будет только 13. Для белорусского чемпиона барьеров на пути к группе ЛЧ стало больше, но он получил "вторую жизнь" и новый интересный путь попадания в ЛЕ, который еще предстоит распробовать. В зависимости от момента вылета из ЛЧ, здесь до группы придется шагать от 1 до 3 раундов. То есть тоже на раунд больше.

4. Денег будет больше. Выплаты вырастут. Как — пока закрытая информация. Но новости для добравшихся в плей-офф Лиги чемпионов и проигравших там, будут очень хорошими.

Андрей Вашкевич, «Прессбол»


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