Финляндия выделит €6 миллионов на реформу образования в Украине 28.02.2018, 20:54

Финляндия поможет Украине повысить квалификацию учителей.

Правительство одобрило Соглашение между Украиной и Финляндией по поддержке школьной реформы, которое предусматривает техническую помощь в размере 6 млн евро.

Финляндия поможет Украине повысить квалификацию учителей, подчеркнуть для общества важную роль образования, а также улучшить образовательную среду школ в рамках реформы Новая украинская школа, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на правительственный портал.

О соответствующем сотрудничество говорится в проекте Соглашения между правительствами Украины и Финляндии "О реализации проекта" Финская поддержка реформы украинской школы ", который был утвержден сегодня, 28 февраля 2018, во время заседания КМУ.

"Предусмотренный Соглашением проект будет иметь ориентировочную стоимость 6 млн евро. Он рассчитан на 4 года. Эти средства будут направлены на поддержку реформы именно в сфере, где Финляндия является наиболее сильной, в частности, говорится об обучении педагогов. Наши учителя требуют новых инструментов для общения и обучения современных детей ", - пояснила Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

Она подчеркнула, что МОН очень ценит помощь Финляндии, которая является одним из мировых лидеров качества среднего образования.