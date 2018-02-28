закрыть
28 февраля 2018, среда, 22:29
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Финляндия выделит €6 миллионов на реформу образования в Украине

  • 28.02.2018, 20:54

Финляндия поможет Украине повысить квалификацию учителей.

Правительство одобрило Соглашение между Украиной и Финляндией по поддержке школьной реформы, которое предусматривает техническую помощь в размере 6 млн евро.

Финляндия поможет Украине повысить квалификацию учителей, подчеркнуть для общества важную роль образования, а также улучшить образовательную среду школ в рамках реформы Новая украинская школа, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на правительственный портал.

О соответствующем сотрудничество говорится в проекте Соглашения между правительствами Украины и Финляндии "О реализации проекта" Финская поддержка реформы украинской школы ", который был утвержден сегодня, 28 февраля 2018, во время заседания КМУ.

"Предусмотренный Соглашением проект будет иметь ориентировочную стоимость 6 млн евро. Он рассчитан на 4 года. Эти средства будут направлены на поддержку реформы именно в сфере, где Финляндия является наиболее сильной, в частности, говорится об обучении педагогов. Наши учителя требуют новых инструментов для общения и обучения современных детей ", - пояснила Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

Она подчеркнула, что МОН очень ценит помощь Финляндии, которая является одним из мировых лидеров качества среднего образования.


популярное за неделю

Мнение

Каб не «пратанчыць» незалежнасць
Каб не «пратанчыць» незалежнасць Мiкалай Статкевiч
Надо дойти. Ради них, ради себя
Надо дойти. Ради них, ради себя Наталья Радина
Цікава, што б сказалі айцы-заснавальнікі БНР?
Цікава, што б сказалі айцы-заснавальнікі БНР? Яўген Афнагель
Здравствуйте, Александр!
Здравствуйте, Александр! Ирина Халип