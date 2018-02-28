Парламент Каталонии вновь рассмотрит вопрос о независимости
- 28.02.2018, 21:09
Президиум парламента Каталонии включил в повестку дня вопрос подтверждения декларации независимости региона.
Об этом сообщает eurointegration.com со ccылкой на газету El Mundo.
Инициатором внесения в повестку дня вопрос о подтверждении новым составом парламента декларации о независимости Каталонии от 27 октября 2017 года выступила левая партия CUP.
За включение этого предложения в повестку дня голосовали представители всех партий, выступающих за независимость.
Предложение CUP, которая имеет в парламенте 4 места из 135, будет обсуждаться в качестве поправки к основному документу, согласно которому бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон, находящийся в Брюсселе, сможет вновь выставить свою кандидатуру на этот пост.
Ранее Конституционный суд заявил, что остановит утверждения утверждение Пучдемона на пост главы каталонского правительства, если он лично не появится в региональном парламенте на заседании в дни обсуждения и голосования. Предварительно Пучдемон должен испросить разрешения у Верховного суда Испании, чтобы прибыть в парламент.