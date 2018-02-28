На белорусской железной дороге появились заложники 1 28.02.2018, 21:13

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Из-за Барановичской железной дороги несколько сотен жителей частного сектора в Столбцах оказались в ловушке.

Переход через железную дорогу, которая разделяет улицу Горького на две части, был здесь еще до Второй мировой войны. В прошлом году во время реконструкции железнодорожного полотна его ликвидировали. Теперь, чтобы попасть в магазин, аптеку, школу и садик, местным жителям приходится идти несколько дополнительных километров пешком, пишет «Белсат».

Значительная часть жителей частного сектора — люди пожилого возраста. И если до магазина они еще дойдут, то путь домой с полными сумками является для них настоящим испытанием. Поэтому и старые, и малые, несмотря на опасность, переходят через рельсы там, где раньше был переход. Вместо того, чтобы решить проблему, горожан начали штрафовать.