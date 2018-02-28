закрыть
28 февраля 2018, среда, 22:28
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Цена на нефть Brent снизилась до $65,98 за баррель

  • 28.02.2018, 21:14

Цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду вторую сессию подряд.

Цена апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures 28 февраля к 21:12 по минскому времени уменьшилась на 0,53% до $65,98 за баррель.

Накануне Brent подешевела на 87 центов (1,3%), до $66,63 за баррель, а стоимость WTI упала на $0,90 (1,4%), до $63,01 за баррель.

Согласно данным Американского института нефти (API) запасы нефти в США выросли на 933 тысяч баррелей на прошлой неделе. Резервы бензина, по оценкам API, также увеличились - на 1,914 млн баррелей за неделю.

Рынок по-прежнему обеспокоен увеличением добычи в США, которые могут стать крупнейшим мировым производителем нефти уже в этом или следующем году.

Средний прирост добычи нефти в США с начала 2018 года, по еженедельным данным, составляет 70 тысяч баррелей в сутки - в 3,5 раза больше, чем в первые месяцы 2017 года.


популярное за неделю

Мнение

Каб не «пратанчыць» незалежнасць
Каб не «пратанчыць» незалежнасць Мiкалай Статкевiч
Надо дойти. Ради них, ради себя
Надо дойти. Ради них, ради себя Наталья Радина
Цікава, што б сказалі айцы-заснавальнікі БНР?
Цікава, што б сказалі айцы-заснавальнікі БНР? Яўген Афнагель
Здравствуйте, Александр!
Здравствуйте, Александр! Ирина Халип