Цена на нефть Brent снизилась до $65,98 за баррель 28.02.2018, 21:14

Цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду вторую сессию подряд.

Цена апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures 28 февраля к 21:12 по минскому времени уменьшилась на 0,53% до $65,98 за баррель.

Накануне Brent подешевела на 87 центов (1,3%), до $66,63 за баррель, а стоимость WTI упала на $0,90 (1,4%), до $63,01 за баррель.

Согласно данным Американского института нефти (API) запасы нефти в США выросли на 933 тысяч баррелей на прошлой неделе. Резервы бензина, по оценкам API, также увеличились - на 1,914 млн баррелей за неделю.

Рынок по-прежнему обеспокоен увеличением добычи в США, которые могут стать крупнейшим мировым производителем нефти уже в этом или следующем году.

Средний прирост добычи нефти в США с начала 2018 года, по еженедельным данным, составляет 70 тысяч баррелей в сутки - в 3,5 раза больше, чем в первые месяцы 2017 года.