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В Казани самолет заблокировал ВПП аэропорта

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  • 28.02.2018, 21:24

В результате инцидента около 10 рейсов задержаны на вылет и прилет.

Около 10 рейсов задержаны в аэропорту Казани на вылет и прилет из-за инцидента с частным самолетом, вернувшимся из Барселоны, сообщил "Интерфаксу" источник в службах аэропорта.

"У самолета Cessna, который выполнял чартерный рейс из Барселоны в рамках vip-перевозки, после посадки в аэропорту Казани разрушились пневматики шасси с правой стороны. Отбуксировать самолет пока не удается, он занимает взлетно-посадочную полосу", - сказал источник.

Он сообщил, что из-за инцидента в аэропорту Казани не смогли приземлиться четыре самолета, еще шесть задержаны на вылет.

Службы аэропорта занимаются поисками необходимой техники, которая могла бы отбуксировать аварийный самолет. "Пока проблемы упираются в буксировочную сцепку, подходящей пока найти не удалось", - сказал он.

В справочной аэропорта агентству "Интерфакс" сообщили, что аэропорт закрыт по техническим причинам с 17:00 до 20:00.

"Воздушные суда направляются на аэродромы в Самару и Уфу", - сказал собеседник агентства.


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