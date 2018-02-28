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Белорус и украинец пытались провезти через границу кокаин на $150 тысяч

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  • 28.02.2018, 21:36
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Автомобиль с кокаином в топливном баке был задержан в пункте пропуска «Ягодин», на польско-украинской границе.

Украинец в сговоре с белорусом пытались провезти в топливном баке авто 1,1 кг кокаина. Как сообщает Государственная фискальная служба Украины, автомобиль был задержан в пункте пропуска «Ягодин», на польско-украинской границе.

Контрабанду обнаружили таможенники совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины.

По сообщению ведомства, наркотическое средство пытался ввезти «гражданин Украины в сговоре с гражданином Республики Беларусь». Наркотик был расфасован в четыре пластиковые бутылки, которые были спрятаны в топливном баке автомобиля Mitsubishi.

Общий вес находки составляет 1,1 кг, приблизительная стоимость — 150 тысяч долларов.


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