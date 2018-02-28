Квалификация ЧЕ-2019: Беларусь победила Украину 28.02.2018, 22:12

Матч между соседними странами вызвал огромный интерес у любителей настольного тенниса.

Первый матч мужской украинской сборной по настольному теннису в отборочном цикле на чемпионат Европы 2019 года завершился победой белорусов. В Чернигове украинцев обыграли белорусы, возглавляемые легендарным Владимиром Самсоновым.

Матч между соседними странами вызвал огромный интерес у украинских любителей настольного тенниса, ведь не так часто можно вживую понаблюдать за игрой одной из икон мирового настольного тенниса – шестикратного участника Олимпийских игр, многократного чемпиона Европы и призера мировых первенств. Новый спорткомплекс в Чернигове, который впервые стал местом проведения международного матча, был заполнен до отказа, пишет xsport.ua.

Поражение Коу Лея от Платонова стало неприятным сюрпризом для украинских болельщиков

Фото - Константин Клименко

Основные надежды хозяева площадки возлагали, безусловно, на лидера команды Коу Лея. Однако в первом же матче противостояния Украина – Беларусь первая ракетка Украины, который недавно неудачно выступил на турнире Europe Top 16 Cup, неожиданно уступил второму номеру белорусской сборной Павлу Платонову.

Ну а затем был мастер-класс от Самсонова. В первых двух партиях Виктору Ефимову удавалось играть на равных с фаворитом, и после победы 16:14 счет даже сравнялся 1-1, но в последующих двух сетах Виктору удалось взять лишь 4 очка.

Владимир Самсонов не подвел свою команду

Фото - Константин Клименко

Была надежда, что Евгений Прищепа одолеет молодого Александра Ханина, и зрители увидят дуэль первых ракеток двух стран, но белорусы в этот день словили кураж и не позволили украинской сборной выиграть ни одного поединка.

Евгений Прищепа не справился с юным Александром Ханиным

Фото - Константин Клименко

Вместе с командами Украины и Беларуси в отборочной группе также играет сборная Словакии.