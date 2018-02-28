Гроб с кокаином 1 Александр Минкин, mk.ru

28.02.2018, 22:18

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фото: Алексей Меринов

Что думать?

В посольстве России обнаружились центнеры кокаина. Уже неделю миру показывают и пересказывают боевик:

• 12 чемоданов с кокаином заменяют на 12 чемоданов с мукой;

• на самолёте секретаря Совбеза РФ переправляют в Москву;

• какого-то стрелочника объявляют в розыск;

• тем временем посол России в Аргентине говорит, что это он нашёл и заявил;

• Управление делами президента РФ утверждает, что самолёт был не из отряда «Россия» и что это перекрашенная фотография, типа фотошоп…

Сообщений много, но самых важных и правильных пока нет. Посол не отозван, министр иностранных дел не подал в отставку (хотя бы формально), президент России не назначил следователя по этому грандиозному неслыханному делу.

В 2006-м президент Путин заявил, что «специально поручил расследовать дело о торговле мебелью в магазинах «Гранд» и «Три кита» следователю из Ленинградской области» и объяснил: «Это должен быть человек, не связанный с правоохранительными органами и таможней».

Нелегко, наверно, говорить такое. Ибо здесь в очень явной форме выражено недоверие к «органам» и таможне. А ведь речь шла всего лишь о контрабанде мебели — то есть просто об очень больших деньгах.

Наркотики — товар особенный. Кроме очень больших денег, это очень много смертей. Наркоторговцы — убийцы. Именно поэтому во всём мире отношение к ним жестокое. Кроме России.

За последние годы Россия вышла на первое место в мире по потреблению наркотиков. Ежегодно у нас умирают тысячи наркоманов. Ежегодно совершаются многие тысячи преступлений наркоманами, которые идут на всё, лишь бы получить дозу.

Президент 28 апреля 2017 года лично провёл заседание Совета Безопасности по вопросу: «Реализация Стратегии государственной антинаркотической политики до 2020 года и дополнительные меры по противодействию распространению наркомании». Цитируем по сайту kremlin.ru:

ПУТИН. Количество официально зарегистрированных наркозависимых составляет, по статистическим данным, порядка 600 тысяч человек. К сожалению, за последние пять лет эта цифра существенно не меняется. При этом число несовершеннолетних наркоманов возросло на 60 процентов. Однако это только официальная статистика. По данным соцопросов, наркотики употребляют около 7,5 миллиона.

Другие данные, к сожалению, говорят о том, что статистика меняется. Меняется быстро и в плохую сторону.

Наркотики — государственная проблема России. И вот после всех Коллегий, Стратегий, Высоких Совещаний и пр. на территории посольства России в Аргентине обнаружилось почти 400 кг кокаина. Новость политическая, а для нашей страны, и для репутации нашей страны — катастрофическая. А у нас неделю обсуждается светская хроника: кто кому чего сказал и могло ли «такое» попасть в диппочту?

Территория посольства России — это территория России. Как это случилось, что посол России приглашает к нам домой чужую полицию? Или он был вынужден это сделать?

…Очень похоже на «случай Мединского». Совсем недавно в одном из театров Петербурга обнаружились хищения, было возбуждено уголовное дело, объявлена сумма украденного (миллионы рублей). Сразу после этого министр культуры Мединский заявил, что это он инициировал расследование. Никаких доказательств этих слов обществу не предъявлено. И мы не знаем, действительно ли он обнаружил воровство и сообщил кому следует или попытался сделать хорошую мину при плохой игре (а грубо говоря: отмазать себя и своё ведомство).

* * *

За один раз найдено 389 кг. И все, особенно официальные лица, ойкают, как барышня, которую застукали в непотребном виде: «Ой, сама не знаю, как это случилось!»

Вопрос: эти 4 центнера — случайность? Это первый случай? Или это провал людей, которые годами совершали преступления и потеряли всякую осторожность?

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, известный всей стране как очень жёсткий и даже жестокий борец с наркоторговцами, по поводу нашего кокаина заявил:

— Если на территории посольства обнаруживают 12 чемоданов с кокаином — значит, это отлаженный и проверенный канал, который работает давно. Если бы преступники только проверяли возможность переправлять наркотики через посольство, то там нашли бы килограмм, ну два, максимум десять.

Действительно, о случайности говорить не приходится. На территорию посольства незаметно пронести 12 чемоданов нельзя и утаить от сотрудников невозможно.

…Любопытно узнать: если бы центнеры кокаина нашлись бы в посольстве Германии, или Франции, или даже Польши — подал бы в отставку посол? подал бы в отставку министр иностранных дел? подал бы в отставку премьер-министр? Предполагаем, что именно это бы и произошло.

У нас собственная гордость. Чужие нравы нам не указ. Это каждую секунду доказывает гражданам России и всему миру существование в правительстве РФ г-на Мутко, несмотря на самый жуткий скандал в истории мирового спорта.

Послам и министрам у нас ничего не грозит даже после кокаинового провала. Их заявления об отставке стали бы просто нормальным соблюдением приличий. И президент мог отставку не принять. Но даже на формальное соблюдение приличий наши чиновники не способны.

…Нас пытаются утешить сообщением, что какая-то «шестёрка» (по фамилии Ковальчук) объявлена в международный розыск. Это он в одиночку, что ли, преодолел охрану посольства с 12 чемоданами? Супермен? Супермент?

Стране надоели суды над «шестёрками». Кто-то относился к Немцову хорошо, кто-то — равнодушно, кто-то Немцова терпеть не мог. Но никто не поверил, что следствие нашло заказчика демонстративного и наглого убийства. На скамье подсудимых сидели «шестёрки». А тех, кто чуть повыше, следователи не сумели даже допросить. Не дотянулись.

По делу 12 чемоданов кокаина и двух больших коробок «неизвестно с чем» должны были бы быть допрошены все сотрудники посольства, включая посла. Они же не чеченцы — в чём проблема?

Наркоторговцев и причастных к наркотикам лиц невозможно опрашивать по телефону. Их надо допрашивать. Что ни день, мы узнаём, как очередного сторонника честных выборов или просто случайного прохожего полиция забирает, а потом у него следы избиений, пыток электротоком, переломы рёбер и основания черепа. То есть наша полиция допрашивать умеет. И эти таланты, конечно, следовало бы в полную силу применить к могущественной мафии наркобаронов. Повторим: наркоторговец — убийца, серийный убийца.

…Заместитель министра иностранных дел Рябков только что заявил, что кокаиновый скандал «преследует одну цель — бросить тень на работу российской дипломатической миссии». Бросить тень весом в 389 килограммов довольно трудно. Это скорее не тень, а могильная плита.

Вдобавок высокие чиновники МИДа говорят, что отправление диппочты организовано так, что совершенно исключает всякие бяки. На этот счёт могу поделиться собственным опытом. Однажды премьер-министр России Черномырдин, покидая Всемирный форум в Давосе, взял меня в свой самолёт. (По своему билету я должен был бы лететь в Москву только через 4 дня, а скука в Давосе была смертельная; вот Черномырдин меня и выручил.) Из Давоса делегация во главе с Черномырдиным на нескольких машинах приехала в Цюрих, в аэропорт.

Там я и видел, как молодые аккуратные люди с одинаковыми лицами грузили в самолёт премьер-министра России десятки здоровенных картонных коробок. Без всякого досмотра. Что там было — виски? килограммы валюты? брильянты? — кто ж это знает. Спрашивать было неудобно. Кормили в самолёте вкусно, выпивка была роскошная. Летели очень весело.

Александр Минкин, mk.ru