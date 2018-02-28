«Нафтогаз» выиграл у «Газпрома» по транзитному спору 3 28.02.2018, 22:52

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Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск «Нафтогазу України» к «Газпрому» о недостаточных объемах транзита.

Стокгольмский арбитраж обязал российский "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз України" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Об этом говорится в сообщении украинской компании в Facebook.

"По решению Стокгольмского арбитража, "Нафтогаз" добился компенсации в сумме $4,63 млрд за недопоставку "Газпромом" согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме "Газпром" должен выплатить $2,56 млрд в пользу "Нафтогазу", – говорится в сообщении.

В компании отметили, что суд отклонил требования "Газпрома" о штрафах за якобы незаконно отобранные "Нафтогазом" объемы транзитного газа, передает gordonua.com.

С 2014 года "Газпром" и "Нафтогаз" судятся в Стокгольмском арбитраже из-за контрактов на поставку природного газа из РФ в Украину и транзит газа через территорию Украины от 2009 года.

22 декабря 2017 года в "Нафтогазі" заявили о победе над "Газпромом" по всем спорным вопросам контракта на поставку газа. В украинской компании сообщили, что требования российской стороны относительно условия "бери или плати" на сумму $56 млрд полностью отклонили. По информации "Нафтогазу", обязательные годовые объемы отбора газа снизили более чем в 10 раз. Стокгольмский арбитраж постановил также, что "Нафтогаз" не должен платить за газ, который "Газпром" якобы поставил на оккупированный Донбасс.

В то же время в "Газпроме" заявили, что суд обязал "Нафтогаз" выплатить сумму просроченной задолженности в размере $2 млрд и проценты за просрочку (0,03% за каждый день с 22 декабря 2017 года).

В исковом заявлении по транзиту "Нафтогаз" требовал пересмотра транзитного тарифа с ретроактивным действием, компенсацию за недопоставку и другие изменения к контракту о транзите газа.