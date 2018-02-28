Четыре банка, где можно взять кредит по паспорту без справок

Четыре банка, где можно взять кредит по паспорту без справок1
- 28.02.2018, 23:02
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Пять предложений банков без лишней бюрократии.
Желание получить кредит без справки о доходе вполне объяснимо. В некоторых организациях справку дают не сразу из-за внутренней бюрократии, иногда не хочется сообщать на работе такую важную подробность личной финансовой жизни, как кредит. А еще — получение справки всегда требует времени. Говорить о «быстром кредите» с обязательной справкой о доходах как минимум странно, пишут «Сильные новости».
Есть обоснованное мнение, что справки сейчас нужны не для выяснения дохода заемщика, это можно довольно точно узнать и другими способами. Но банки требуют справки, чтоб избежать «спонтанных получателей». Людям дается время все обдумать. Снижается риск того, что клиент изменит своему желанию и откажется от кредита.
Еще больше замедляет процесс требование о поручительстве. Найти, договориться, привести с собой в банк — такой заем быстрым точно не станет.
А иногда нужен именно «быстрый кредит». Случается нужда в деньгах для срочной покупки, по личным обстоятельствам и пр.
Банки хорошо понимают желания клиентов, потому предложения кредитов «без справок и поручителей» на рынке постоянно присутствуют.
Опишем 5 интересных предложений подобного типа от 4 банков Беларуси, которые мы взяли, проанализировав все кредиты на сайте майфин.
Кроме названных в таблице условий, по каждому из приведенных займов следует назвать еще некоторые значимые аспекты.
Минимальный уровень личного дохода:
Для получения кредита «По плечу» в «Альфа-Банке» нужно иметь доход не ниже 350 рублей (для жителей Минска кредит без справок доступен при зарплате от 450 рублей);
В «СтатусБанке» дают кредиты при зарплате выше 200 рублей;
«МТБанк» и «Абсолютбанк» требований к зарплате не называют, но уровень дохода учитывают.
Различия в процентных ставках:
Ставка для кредита «По плечу» равна 18% для всех и 16% для держателей зарплатных карт «Альфа-Банка».
«МТБанк» ставит процентную ставку в зависимость от использования средств. Для безналичных платежей плата 27% в год, при снятии наличных — 35%.
Профессиональные ограничения:
«Альфа-Банк» не кредитует работающих у индивидуальных предпринимателей.
«МТБанк» не выдает займы самим предпринимателям.
Другие банки об ограничениях по роду занятий не пишут.
Другие ограничения:
Принципиальное отличие между кредитными продуктами «Ваши деньги» и «Е-плюс» от «СтатусБанка» в том, что второй выдается только держателям дисконтной карты «Е-плюс» от сети «Евроопт». Страховка при оформлении кредита:
Общее для займов «Ваши деньги» и «Е-плюс» условие — они выдаются без поручителей при заключении договора страхования, в противном случае станет нужно поручительство 3 физических лиц. Из дополнительных условий видно, что описанные кредиты «без справок» принадлежат к разным категориям и сильно различаются между собой.
«Без справок» это не отдельный тип займа, а способ привлечь клиентов и ускорить оформление.