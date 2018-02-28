Алексей Шевченко: Рижское «Динамо» и «Слован», вероятно, покинут КХЛ 28.02.2018, 23:13

1,425

Алексей Шевченко

У них совсем нет денег.

Рижское «Динамо» и «Слован», вероятно, будут исключены из КХЛ.

Об этом сообщил известный российский журналист Алексей Шевченко. При этом «Северсталь» и «Лада» останутся в лиге.

«Есть новости по тому, кто покидает КХЛ в следующем сезоне. «Ладе» и «Северстали» уже ничего не угрожает. Лигу, вероятнее всего, покинут рижское «Динамо» и «Слован». У них совсем нет никаких денег, даже бюджетных», — цитирует Шевченко sports.ru.

Согласно рейтингу из восьми критериев, КХЛ исключит некоторые клубы по итогам нынешнего сезона. В него входят спортивные результаты, посещаемость домашних матчей, телевизионные рейтинги, финансовая стабильность и так далее.