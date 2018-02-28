Алексей Шевченко: Рижское «Динамо» и «Слован», вероятно, покинут КХЛ
- 28.02.2018, 23:13
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У них совсем нет денег.
Рижское «Динамо» и «Слован», вероятно, будут исключены из КХЛ.
Об этом сообщил известный российский журналист Алексей Шевченко. При этом «Северсталь» и «Лада» останутся в лиге.
«Есть новости по тому, кто покидает КХЛ в следующем сезоне. «Ладе» и «Северстали» уже ничего не угрожает. Лигу, вероятнее всего, покинут рижское «Динамо» и «Слован». У них совсем нет никаких денег, даже бюджетных», — цитирует Шевченко sports.ru.
Согласно рейтингу из восьми критериев, КХЛ исключит некоторые клубы по итогам нынешнего сезона. В него входят спортивные результаты, посещаемость домашних матчей, телевизионные рейтинги, финансовая стабильность и так далее.