Польская спецслужба задержала трех подозреваемых в поджоге венгерского центра культуры в Украине 28.02.2018, 23:24

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Задержанные являются гражданами Польши.

Агентство внутренней безопасности Польши (АВБ) расследует поджог здания венгерского центра культуры в Украине. По этом делу задержаны три поляка, двое из них арестованы сроком на три месяца.

Об этом сообщил «Радио Польша» пресс-секретарь главы польских спецслужб Станислав Жарин.

По его словам, в настоящее время АВБ расследует международные связи задержанных по этому делу лиц.

Ранее правоохранительными органами Украины было установлено, что 4 февраля в 4:20 утра два человека бросили в здание «Общества венгерской культуры Закарпатья» в Ужгороде бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью, а затем скрылись с места преступления. Огонь удалось быстро погасить. На фасаде здания также была обнаружена свастика.

По словам вице-премьера Украины Вячеслава Кириленко, подозреваемые действовали по поручению российских спецслужб.

Как сообщается, в ночь на 27 февраля было совершено второе нападение на здание организации закарпатских венгров. В связи с инцидентом МИД Венгрии вызвал украинского посла в Будапеште.