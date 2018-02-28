В Беларуси увольняют людей больше, чем принимают на работу 6 28.02.2018, 23:27

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В целом за 2017 год было уволено 694 тысячи человек.

По данным Национального статистического комитета, в январе в Беларуси количество уволенных работников вновь превысило количество принятых: 48012 уволено, принято - 45913.

Такая тенденция наблюдается третий месяц подряд, передает radyjo.net.

В январе текущего года больше всего было уволено работников в промышленности - 10693 (в том числе в обрабатывающей - 7886). Далее следуют: оптовая и розничная торговля - 7675; сельское, лесное и рыбное хозяйство - 6512; образование - 4781; строительство - 4687; здравоохранение и социальные услуги - 4294; энергетика - 2289; транспорт - 2277; администрация - 1481; сфера творчествоа, спорт, отдых - 1,394; наука - 903; гостиничные услуги - 813; информация и связь - 718 человек.

В целом за 2017 год было уволено 694 306 человек, принято на работу - 656 193. Превышение уволенных над принятыми составило 38113.