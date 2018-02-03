Джон Маккейн: Атаки на ФБР и Минюст служат интересам Путина 3 3.02.2018, 8:08

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Знаменитый сенатор призвал политиков думать об интересах Америки.

Атаки на Министерство юстиции и Федеральное бюро расследований только укрепляют президента России Владимира Путина. Об этом заявил американский сенатор Джон Маккейн после публикации доклада о якобы предвзятости бюро и Минюста в адрес президента США Дональда Трампа, передает Голос Америки.

Отмечается, что такое заявление он сделал на фоне растущего недовольства со стороны Трампа и законодателей из Республиканской партии деятельностью ФБР.

"Последние атаки на ФБР и Министерство юстиции не служат американским интересам, ни интересам ни одной из партий, ни президента, а только интересам Путина", - сказал Маккейн.

Он заявил, что риторика со стороны Республиканской партии, членом которой также является и он, наносит долгосрочной ущерб интересам США.

Ранее сообщалось, что бывший директор ФБР Джеймс Коми раскритиковал публикацию республиканцами доклада о якобы предвзятости ведомства к в отношении американского президента Дональда Тампа в ходе расследования о вмешательстве РФ в выборы в США.

В декабре прошлого года президент США Дональд Трамп заявил, что репутация Федерального бюро расследований (ФБР) худшая в истории, "разорвана в клочья", после многих лет управления ФБР Джеймсом Коми "со всеми фальшивыми и бесчестными расследованиями".