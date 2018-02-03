Бобруйские активисты возмущены беспределом следователей 4 3.02.2018, 8:14

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Галина Смирнова

Фото: praca-by.info

По словам лидера Бобруйского РЭП Галины Смирновой, в Бобруйске собираются допросить 200 человек.

Галина Смирнова, представитель профсоюза РЭП в Бобруйске, сообщила praca-by.info, что следователь Середич, который обзванивает членов профсоюза РЭП, вызывая на допрос, угрожает тем, что пришлет повестку им по месту работы:

– Взялись за Бобруйск! Членам нашего профсоюза в Бобруйске звонит человек, который представляется следователем Середичем. Одному из активистов Середич назначил встречу и предупредил, что если тот не явится, то повестка с вызовом на допрос отправится по месту его работы.

Галина Смирнова считает такие действия следователя прямой угрозой и давлением на членов профсоюза, потому что за принадлежность к независимым профсоюзам людей нередко подвергают гонениям по месту работы:

– Почему бы не отправить повестку домой? Я-то знаю ответ на этот вопрос! – но я хочу услышать ответ от следователя. Это – прямое запугивание; угрожать раскрыть нанимателю членство работника в независимом профсоюзе – это такой метод давления, который применяет следователь Середич.

Леонид Судаленко, правовой инспектор профсоюза РЭП, подтвердил предположения Галины Смирновой о незаконном характере действий следователя:

– Да, согласно Процессуально-уголовному кодексу повестку нужно отправлять по месту жительства. Так что угрозы отправить ее на работу – прямое давление.

Напомним, Следственный комитет вызывает на допросы активистов РЭП по всей стране. Формальный повод – уголовное дело против лидера профсоюза Геннадия Федынича и бухгалтера организации Игоря Комлика. Но в профсоюзе уверены: это месть за помощь гражданам в защите их прав.