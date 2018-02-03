Лукашенко обновил состав Совета безопасности 4 3.02.2018, 8:32

2,794

Из состава Совбеза исключили троих.

Соответствующий документ опубликован 3 февраля на Национальном правовом портале.

В состав Совбеза Беларуси войдут глава администрации Лукашенко Наталья Кочанова, председатель Государственного военно-промышленного комитета Олег Двигалев, председатель Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо.

При этом из списка исключают покинувших вышеназванные посты Александра Косинца, Сергея Гурулева и Леонида Мальцева.

С 2016 года в составе Совбеза:

премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков,

председатель Совета Республики Национального собрания Михаил Мясникович,

председатель “палаты представителей” Национального собрания Владимир Андрейченко,

председатель Верховного суда Валентин Сукало,

государственный секретарь Совбеза Станислав Зась,

председатель Комитета государственного контроля Леонид Анфимов,

генеральный прокурор Александр Конюк,

председатель правления Нацбанка Павел Каллаур,

министр внутренних дел Игорь Шуневич,

министр иностранных дел Владимир Макей,

министр обороны Андрей Равков,

министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко,

председатель Следственного комитета Иван Носкевич,

председатель Комитета государственной безопасности Валерий Вакульчик,

начальник Генерального штаба Вооруженных сил — первый заместитель министра обороны Олег Белоконев,

помощник правителя Беларуси по национальной безопасности, его сын Виктор Лукашенко.