Доярка, сын которой ездил к Лукашенко: «За год ничего не купила…» 4 3.02.2018, 8:45

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Фото: Леонид ЮРИК

За месяц работы без выходных женщина получила на руки после всех высчетов 32 рубля.

Сейчас в хозяйстве надеются на перемены, ОАО «Сельцы» присоединяют к Глубокскому молочно-консервному комбинату, пишет kp.by.

- У нас сейчас неплохая зарплата выходит, последние парумесяцев то по 350, а то и по 400 было. Это после того, как вернулся наш бывший руководитель, Владимир Геннадьевич Пашукевич. Мы все довольны в хозяйстве, что он вернулся. Хоть и ругается, что распустились тут без него, но жизнь-то налаживается. А сейчас нас присоединяют к МКК, еще лучше будет, - с надеждой говорит Жанна Рудак. - Хотя и спрашивать будут строже.

Жанна - та самая доярка, которая в прошлом году за месяц работы без выходных получила на руки после всех высчетов 32 рубля. 19-летний сын Жанны Саша схватил мамин расчетный листок, пешком прошел ночью 15 километров до автостанции и поехал в Минск. Хотел показать Лукашенко, сколько реально зарабатывают люди на селе. В Администрации парня не пустили дальше порога, но шуму его наивный и импульсивный поступок наделал много. Дояркам в «Сельцах» пересчитали зарплату, сказали - вкралась ошибка.

- Комиссии тогда по району шастали, - вспоминает Жанна. - Нет, неприятностей у меня не было. Только пришлось заплатить за всю «дохлятину» - телят, которые умерли.

Жанна собрала документы на адресную помощь. Получала ее полгода, по 60 с лишним рублей. Признается: эти деньги ее буквально спасали.

- Еще раз пошла за помощью, когда младшую дочку надо было в школу собирать, но ничего не дали, сказали, уже не положено, - рассказывает Жанна. - Только завели в Красный Крест, дали выбрать вещи из гуманитарки. Я трикотажные повыбирала, сейчас распускаю их и вяжу всей семье носки.

Жанна по-прежнему работает на ферме. Считает и пересчитывает годы и месяцы до пенсии. В этом году женщине исполнится 49 лет. Семья держит хозяйство - 9 хрюшек, бычка, корову, уток, кур. Вздыхает - за год ни обновки себе не смогла купить, ни в дом чего-то существенного.

Саша Рудак служит в армии. В семье радуются - парень там на хорошем счету. Скоро ждут его в отпуск.