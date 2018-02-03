Россия приняла военное решение по спорному острову в Охотском море 3 3.02.2018, 9:14

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Кремль решил разместить на острове дополнительные силы.

Самолеты Воздушно-космических сил России смогут базироваться совместно с гражданскими на острове Итуруп, принадлежность которого оспаривает Япония.

Это следует из распоряжения российского правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации РФ, пишет «Сегодня».

В документе говорится о том, что аэропорт Итуруп пополнил утвержденный в 2007 году перечень аэродромов совместного базирования в Сахалинской области.

Пока неясно, будет ли Россия размещать боевые самолеты на спорном острове на постоянной основе, или же будет использовать аэропорт только при необходимости. Во время "холодной войны" на Итурупе размещалась советская военная база.

Указ был опубликован за несколько дней до встречи заместителей министров иностранных дел Японии и РФ, которые должны провести переговоры о сотрудничестве на спорных островах. Итуруп находится недалеко от острова Хоккайдо – крупнейшей японской префектуры.

Как известно, Россия и Япония с середины прошлого века с перерывами ведут переговоры о выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием остается проблема принадлежности южной части Курильских островов – Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы Хабомаи.

В настоящее время на Курилах развернута 18-я пулеметно-артиллерийская дивизия РФ, входящая в состав Восточного военного округа РФ.

В 2016 году министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Россия не намерена отдавать Курильские острова Японии и не выпрашивает у этой страны заключения мирного договора. По его словам, РФ как преемница СССР, взяла на себя все обязательства Советского Союза.