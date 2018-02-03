Сергей Рутенко: Прожив в Минске несколько недель, дочь спрашивает, когда мы отправимся домой 1 3.02.2018, 9:19

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Легендарный белорусский гандболист Сергей Рутенко рассказал, что часто посещает Испанию и Словению.

Интервью с Рутенко цитирует «Прессбол» со ссылкой на «Handball World».

– Ваша карьера всегда будет упоминаться в связи с тем, что вы трижды меняли национальность. Сначала стали словенцем, потом испанцем и, наконец, снова белорусом. Можете ли вы объяснить предысторию каждого решения сменить гражданство?

– Когда переехал из Минска в «Веленье» в 19 лет, я был подростком, который испытал удачу за границей самостоятельно. Уровень гандбола в Беларуси падал, и не было надежды на улучшение.

В Словении же я почувствовал себя как дома. Там также есть славянский язык, который я быстро выучил, и меня тепло приветствовали. Словения по-прежнему остается моим вторым домом. Я сделал этот шаг, поскольку появился реальный шанс участвовать в международных турнирах.

Испанский паспорт я принял по просьбе «Сьюдад-Реала». Ограничение в виде всего двух иностранных игроков на клуб было препятствие, так как «Сьюдад» нацелился на титул в Лиге чемпионов.

В конце своей карьеры я решил вернуться в Минск с женой. Наши дети должны вырасти в Минске. Есть профессиональные возможности, и я могу помочь белорусскому гандболу. При президенте БФГ Коноплеве и тренере Юрии Шевцове национальная сборная постоянно развивается в последние годы. У нас есть молодая, многообещающая команда. Мне нравится ей помогать.

– Вы часто посещаете Словению и Испанию вместе с семьей?

– Довольно часто. Мои дети родились в Испании. Например, прожив в Минске несколько недель, старшая дочь спрашивает меня, когда мы отправимся домой. Минск хорошо связан воздушными путями, и я иногда езжу в Словению или другие места назначения в Западной и Центральной Европе на машине.