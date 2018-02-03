Актер Павел Харланчук: Какие у ОМОНовца были причины избивать? 10 3.02.2018, 10:06

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Павел Харланчук

За подобные действия сотрудники милиции должны нести наказание.

Известный актер Павел Харланчук в комментарии «Салідарнасці» поделился своим мнением о громком инциденте, произошедшем в новогоднюю ночь в минской Чижовке.

— Шкада, што людзі нагэтулькі запалоханыя, што пра такое могуць гаварыць толькі праз месяц, — подчеркнул актер.

По его мнению, не важно, кто именно попал под раздачу милиционера:

— Акторкі ці не акторкі, не істотна. Страшна тое, што людзей вось так нізавошта могуць збіць. Калі б я, напрыклад, прыйшоў у краму зя пяць хвілін да закрыцця і ахоўнік пачаў цягнуць мяне на вуліцу, мяне гэта таксама абурыла б. І я думаю, што на месцы той дзяўчыны любы чалавек пакрыўдзіўся б. Так нельга сябе паводзіць, не па-людску гэта.

Говоря о письме из милиции, зачитанном в театре, в котором утверждалось, что актрисы в момент задержания были нетрезвыми, Павел Харланчук отметил:

— Усё адно гэта не прычына, каб біць людзей. Ды яшчэ дзяўчат! І амапаўцы, якіх адмыслова трэніруюць. Няўжо яны не маглі проста іх вывесці адтуль? Які ў гэтым сэнс? Гэта проста злосць.

Актер убежден, что за подобные действия сотрудники милиции должны нести наказание:

— Ведаеце, нядаўна ў Францыі суддзя на футболе ўдарыў гульца па назе, які выпадкова зачапіў яго. Суддзю дыскваліфікавалі, гэта можа стаць канцом яго кар’еры. Бо суддзі забаронена так сябе паводзіць. І тут амапавец. Якія ў яго былі паставы так дзейнічаць? Яму нож да горла прыставілі? Гэта проста жах.