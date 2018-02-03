Оле-Эйнар Бьерндален: В сборной Беларуси буду делать все, что захочу 3 3.02.2018, 10:09

Оле-Эйнар Бьерндален

Легенда норвежского биатлона Оле-Эйнар Бьерндален рассказал о вхождении в тренерский штаб сборной Беларуси.

Интервью со спортсменом публикует sports.ru со ссылкой на NRK.

- Ты аккредитован на Играх как тренер от Беларуси и поддерживаешь свою жену Дарью. Каково это — быть на Олимпиаде и не выступать?

- Грустно, должен признать. Я предпочел бы находиться здесь в составе сборной Норвегии и готовиться к первой гонке, но, к сожалению, этого не случится. Я постараюсь помогать Дарье, как только могу. У них небольшая команда, мне предоставлена возможность тренировать, делать все, что захочу. В любом случае, я буду поддерживать Дарью в подготовке к ее гонкам, посмотрим, как все будет.

- Мы слышали, что ты сам полноценно тренируешься…

- Да, я очень хорошо тренировался последнюю неделю. Так что последние приготовления к Олимпиаде были в точности такими же, как если бы я выступал. Я постараюсь и дальше тренироваться оптимально, поддерживать уровень, как и всегда, проведу несколько тестовых гонок здесь, как и планировал. А потом посмотрим, будет ли у меня возможность пробежать несколько стартов после возвращения в Европу.

- Можешь рассказать, что ты планируешь делать после Олимпиады?

- Мне хочется выступить в Кубке мира, посмотрим, попаду ли я в команду. А по окончании сезона потрачу какое-то время на то, чтобы его проанализировать и решить, что делать дальше, — приводит слова Бьерндалена