«Кремлевский список» – это красная метка, на которую наведен оптический прицел 3.02.2018, 10:33

Каждый из людей, попавших в «черный список», знает, что может оказаться под санкциями.

После того, как поздно вечером в понедельник стало известно о содержании так называемого «Кремлевского списка», наблюдатели никак не придут к единой точки зрения относительно значения этого документа: одни пренебрежительно называют его «телефонным справочником», другие, напротив, считают, что тот факт, что в списке оказалась чуть ли не вся финансовая и политическая элита России, указывает на то, что в Вашингтоне наконец решили взяться за путинский режим всерьез. На эту тему корреспондент «Русского Монитора» побеседовал с финансистом и политическим комментатором Славой Рабиновичем.

– Слава, как Вы оцениваете содержание обнародованного в понедельник «Кремлевского списка»?

– Я не удивлен и нисколько не ошарашен. Это абсолютно ожидаемый документ. В нем перечислены все главные госслужащие, а также те олигархи, чье состояние превышает 1 миллиард долларов. Мы можем сказать, что американцы внесли в этот «черный список» всех, кто, по их мнению, в России что-то решает. Единственное, что, пожалуй, стоит отметить, (и я ожидал немного другого), что в список, кроме главы Совета Федерации Валентины Матвиенко и председателя Госдумы Вячеслава Володина, не вошли рядовые сенаторы Совета Федерации, депутаты Госдумы и главы регионов.

Этого не случилось по одной простой причине: потому, что в путинской ОПГ эти люди ничего не решают. И поскольку они ничего не решают, их нет в этом докладе, они попросту не интересны.

Я вот уже который месяц говорю вот о чем. Никто не говорил и не ждал, что вместе с этим докладом сразу же будут введены санкции в отношении лиц из данного списка. Это совершенно не так. Перед нами конкретный список лиц, составленный, чтобы удовлетворить требованиям закона, а далее уже американская администрация будет анализировать каждого человека из этого списка, анализировать всех членов их семей, в том числе и бывших жен и мужей, и детей от предыдущих браков, их деньги и активы. Что же дальше будет происходить с людьми из списка (а их, как мы помним, 210 человек)? Американская администрация будет работать над тем, чтобы они сдали Путина и его преступный режим за беззаботную жизнь со своими миллиардами. Иначе последуют уже персональные санкции. Вот и вся история.

– То есть Вы считаете, что главный замысел опубликованного списка без введения персональных санкций в отношении лиц из доклада – это что-то вроде предупредительного выстрела?

– Ну это такая серьезная красная метка, на которую наведен оптический прицел, и теперь каждый из них (людей, попавших в «черный список – ред.) знает, что может оказаться под санкциями. Я уже много месяцев говорю о том, что закон Магнитского был принят в виде открытого списка. Как видим, в этот список добавлялись и продолжают добавляться имена, то есть длина его не определена ничем, кроме как критериями, которые прописаны в самом законе. Соответственно, любой из преступников путинской ОПГ, подпадающих под критерии закона Магнитского, может оказаться в списке Магнитского. Мало того: даже люди, которые задерживают Навального; люди, которые врываются в квартиру двух геев, преследуемых за то, что они при помощи юридической «дырки» зарегистрировали свой однополый брак в России; люди, которые нарушают права человека в Чечне – все они могут оказаться в списке Магнитского. То же самое и с персональными санкциями, которые уже были введены против большого числа российских физических лиц по другим санкционным спискам. Приблизительно по такой же схеме будет развиваться ситуация вокруг «Кремлевского доклада», только сейчас целью станет поднятие всей этой «санкционной истории» на новый уровень. Американцы уже прямо говорят, что мы знаем всех вас в лицо, знаем, кто вы такие, знаем, чем вы занимаетесь, и знаем, где вы прячете все ваши деньги.

– Многое говорилось о том, что будут введены ограничительные меры на приобретение российских ОФЗ. И если сегодня мы не видим присутствия Набиуллиной в «Кремлевском списке», может ли это значить, что пока не предвидится никаких жестких мер, способных повлиять на рубль и финансовую стабильность в России?

– Нужно учитывать тот факт, что на российском долговом рынке участвует большое количество иностранных инвесторов на многие миллиарды долларов, и из американской администрации никто не желает сделать так, чтобы они понесли серьезные финансовые потери. Им нужно дать время на выход. Именно поэтому санкционирование российского госдолга в качестве разрешенной международной инвестиции станет потенциальным следующим шагом на более высоком уровне санкций. Этот шаг все равно есть в запасе у американской администрации, в зависимости от поведения России. Ведь невозможно привести в действие все санкции, все, что есть в запасе, иначе не будет и следующих мер.

Например, оставим на минуту в стороне российскую экономику. Многие люди говорят, с точки зрения украинской политической власти, комментаторов, журналистов и всей украинской общественности, что санкций недостаточно, и что они не действуют. Но на самом деле это не так, потому что за аннексией Крыма, как мы помним, была развязана война на востоке Украины. В это время Путин неоднократно использовал риторику Гитлера. Начиная с марта-апреля 2014 года, он говорил о единстве русскоязычного населения чуть ли не в мире, о его так называемой защите русскоязычного населения, об этнических русских, использовал при этом слово «Новороссия», перечисляя даже конкретные города и области Украины, которые он тогда задумал отторгнуть и аннексировать. То есть, в принципе, многое из того, что Гитлер публично говорил в 38-39 годах 20 века, говорил и Путин в 2014-м.

Мы ведь тоже знаем, что план так называемой «Новороссии» реально был, знаем, что аннексия Крыма происходила с учетом расчета Путина на сухопутный коридор через Мариуполь, и так далее. То есть, все это в планах было, но потом последовали санкции, и я считаю, что приблизительно на 95% Путин остановился именно из-за санкций. Следовательно, нельзя говорить, что санкции не работают, так как именно они сработали там и тогда лучше всего, лучше ВСУ и помощи от НАТО. Соответственно, в свете того, что происходит сейчас, можно напомнить, что еще при двусторонней встрече Путина с Обамой перед американскими выборами Обама лично сказал российскому президенту: «Мы знаем, что вы делаете, и я не прошу, а именно требую прекратить это делать».

После этой встречи, после неформального одергивания Путина, прекратились хакерские атаки, что было соответствующим образом задокументировано. То же самое и сейчас: после американских выборов Россия вмешивалась в выборы в Германии, Франции, Польше, Чехии; пыталась устроить переворот в Черногории, и таких примеров можно привести много. Так вот, на всех людей из сегодняшнего списка, а также на тех людей, которые в открытый список не вошли, типа Чубайса и Набиуллиной, наведен оптический прицел со следующим посылом: если вы будете заниматься преступной деятельностью по всему миру, то мы начнем вводить санкции – как в этом списке, так и в расширенном. И еще не забывайте о том, что санкции против кого-то из этого списка могут быть введены завтра, сегодня или же через 3 месяца. То есть у американской администрации полностью развязаны руки, она может предпринимать совершенно любые действия, и это очень эффективный способ, потому что путинской ОПГ абсолютно нечем ответить.

– Такой вопрос: мы знаем, что, например Михаил Фридман и другие топ-менеджеры «Альфа банка» попали в этот список, но персональных санкций на них нет. Каким-то образом это повлияет на их бизнес в США или Европе, ведь у них там проекты, в частности, и в Германии? Это нанесет удар по их бизнесу?

– Я думаю, по бизнесу нет, потому что в докладе конкретно упоминается: эти люди не санкционированы, и никто из данного списка не санкционирован, кроме тех, кто уже находится под санкциями. А вот чисто психологически красная метка — это очень неприятно. Но опять-таки хочу подчеркнуть, что в документе конкретно написано (я читал оригинал его на английском языке): критерий этого списка таков, что в него должны войти люди, чье состояние превышает миллиард долларов. И я вам могу назвать много имен, из вошедших в список олигархов, которые к Путину почти не имеют отношения или же вообще никакого отношения не имеют, и разговор здесь не только о Фридмане.

– Ну, например, Аркадий Волож…

– Как раз Волож, как и Касперский, имеют отношение к Путину, из-за работы с ФСБ. Я опять-таки повторюсь: многие вошедшие в «черный список» бизнесмены не имеют к Путину прямого отношения. Имена называть не буду, так как хорошо знаком с некоторыми из них, однако если уж говорить об этом, то такие люди – именно жертвы, которые вынуждены платить дань. Путин является рэкетиром, и в данном случае им и всем остальным американская администрация говорит: «Вы должны сделать выбор – или ваши миллиарды, Америка и весь цивилизованный мир, или Путин, и другого выбора у вас нет.

– Как вы думаете, этот доклад повышает вероятность раскола элит?

– Да, повышает. Все эти годы у Путина была функция крышевания и отмывания средств на Западе для своей ОПГ, а также для тех, кто поддерживал эту ОПГ в той или иной форме. Имеется в виду крышевание здесь, а отмывание – на Западе. Сейчас он больше не может крышевать здесь и помогать отмывать средства там.

– То есть он стал токсичным для этих людей?

– Это понятно, он давно стал токсичным. Просто сейчас это уже сообщается большими буквами на огромных баннерах по всей России, да и по всему миру.