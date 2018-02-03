Вице-премьер Украины: Делегацию РФ нельзя пускать в ПАСЕ 3.02.2018, 11:08

Иванна Климпуш-Цинцадзе

Фото: Новое Время

Возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы может привести к необратимым последствиям.

Об этом 2 февраля вице-премьер Украины по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявил в эфире "5 канала".

"Это разрушит систему одной из самых уважаемых международных организаций, которая в течение десятилетий выстраивала свое влияние, правила и принципы, в частности, в области прав человека. Ее считали эталоном, образцом, со сложным переговорным процессом, с механизмами… Но в той или иной степени она работала", – пояснила она.

Вице-премьер отметила, что Кремль для лоббирования своих интересов в ПАСЕ привлекает политиков из других стран.

Россия была лишена права голоса в ПАСЕ в апреле 2014 года – сразу после аннексии Крыма и начала военных действий на Донбассе. 28 января 2015 года ПАСЕ приняла резолюцию, в которой продлила санкции против России и лишила ее права голоса до апреля. В знак протеста делегация РФ заявила, что приостанавливает свои контакты с ПАСЕ.

В 2016-м и 2017 годах делегация РФ не принимала участия в работе ассамблеи.

22 января 2018 года генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что Россия не заслуживает исключения из организации, несмотря на нарушение ряда ее принципов. Он признал, что отказ России и Турции в 2017 году от уплаты взноса в полном объеме привел к финансовым проблемам в Совете Европы.

23 января после заседания специального комитета ПАСЕ его участники заявили, что проект решения по изменению правил и процедур ассамблеи, который позволит вернуться делегации РФ, может быть представлен на сессии ассамблеи в июне.

По данным "Европейской правды", российская делегация может вернуться в ПАСЕ в октябре 2018 года.