В Смоленской области задержали белорусские грузовики с «ливанскими» грушами из Польши 3.02.2018, 11:12

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Более 40 тонн польских груш везли контрабандой.

В Смоленской области РФ на трассе М1 «Брест-Москва» мобильными таможенными группами было задержано два грузовика, которые из Беларуси в Россию везли более 40 тонн груш.

В результате проверки было установлено, что документы на груз оформлены с нарушениями. Маркировка на таре утверждала, что страной происхождения груш является Ливан. Однако, проверка показала, что это не совсем так, пишет smolnarod.ru.

Первые ряды коробок с ливанскими грушами в автомобилях служили маскировкой. За ними оказались польские груши. А, как известно, данный товар является санкционным и подлежит уничтожению.

«В отношении перевозчиков в настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении дел об административном правонарушении по ст. 16.3 КоАП РФ (нарушение запретов и ограничений при ввозе товаров). Нарушителей ждет штраф в размере от пятидесяти до трехсот тысяч рублей», – говорится в сообщении пресс-службы Смоленской таможни.