США призвали к мирной смене власти в Венесуэле 1 3.02.2018, 11:13

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Америка призвала Венесуэлу соблюдать конституцию и распустить незаконную Ассамблею.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал правительство Венесуэлы «восстановить в правах законно избранный парламент, распустить нелегитимную ассамблею и вернуться к проведению свободных, честных выборов», сообщает «Голос Америки».

Тиллерсон, который выступил в Мехико на совместной пресс-конференции с главами внешнеполитических ведомств Мексики и Канады, заявил, что от Венесуэлы ожидают мирной смены власти.

Это заявление было сделано после того, как правящая в Венесуэле Единая социалистическая партия выдвинула действующего главу государства Николаса Мадуро в качестве кандидата на предстоящих президентских выборах, заблокировав его ведущих оппонентов. Выборы назначены на 30 апреля.

США заявляют, что предстоящие выборы не будут считаться легитимными в условиях, когда население Венесуэлы испытывает невероятные экономические трудности, не имея доступа к товарам первой необходимости и лекарствам.

Ранее Текс Тиллерсон заявил, что США не стремятся к смене режима в Венесуэле, однако будут использовать все имеющиеся в их распоряжении политические, дипломатические и экономические инструменты для реагирования на ситуацию.