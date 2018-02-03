Белорусы взяли в банках рекордную сумму кредитов на покупки 2 3.02.2018, 11:26

1,585

Фото: tut.by

За прошлый год банки одолжили белорусам 1,3 миллиарда рублей в виде потребительских кредитов.

Сейчас сумма долгов на покупки в очередной раз побила рекорд и вплотную приблизилась к 3 миллиардам рублей. Такие данные содержит опубликованная статистика Нацбанка, сообщает tut.by.

На 1 января 2018 года объем задолженности физических лиц по потребительским кредитам составил 2 997,3 миллиарда рублей. Для сравнения: год назад этот показатель был на уровне 1 679,8 миллиарда.

Всего белорусы должны банкам чуть больше 9 миллиардов рублей. Каждый третий рубль — это деньги, которые ушли на покупки в магазинах или оплату каких-то услуг.

При этом, только в декабре белорусы оформили потребительских кредитов на 152,5 миллиона рублей. Спрос на кредиты со стороны физических лиц начал расти в апреле. Наибольший рост зафиксирован в октябре — +160 миллионов, что позволило многим банкам еще осенью выполнить годовые планы по формированию кредитного портфеля.

Традиционно больше всего долгов у минчан. Почти каждый второй рубль потребительских кредитов оформлены в столице (1,3 миллиарда). В тройке лидеров — Гомельская (350 миллионов) и Брестская области (307 миллионов).

Просроченная и пролонгированная задолженность остается на безопасном уровне — в районе 1,5%. Правда, стоит отметить, что на 1 ноября 2017 года «плохие» долги составляли 1,1% от всего кредитного портфеля банков.

На растущий интерес к кредитам, поддерживаемый среди прочего и ростом доходов населения, банки отвечают повышением не только снижением ставок, но и повышением доступности кредитных продуктов в целом. Например, во многих банках кредиты уже можно оформить онлайн, кредитные карточки могут привезти на дом, а недавно один из банков запустил доставку «пластика» из Минска в областные города.

Самое главное опасение, которые высказывают эксперты в связи с бумом на потребительские кредиты, остается прежним: белорусы тратят деньги покупки, стимулируя тем самым рост импорта и давление на курс национальной валюты.