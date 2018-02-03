«Четвертый срок — тюремный!»: русская диаспора Европы поддержала бойкот выборов 2 3.02.2018, 11:33

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Фото: reuters

В городах Евросоюза проходят акции в поддержку российской «забастовки избирателей»

Представители русскоязычной диаспоры в разных странах Евросоюза следят за развернувшейся в России президентской кампанией. При этом наибольшую активность проявляют представители новой, «путинской» эмиграции, те, кто был вынужден уехать в нулевые и десятые годы, опасаясь политических преследований.

Большинство этих людей выступают в поддержку объявленной Алексеем Навальным «забастовки избирателей».

В этом убедилась корреспондент Русской службы «Голоса Америки», поговорив с политэмигрантами в Праге, Лондоне и Берлине.

Прага: «Крым – Украина, а не место выборов Путина»

В столице Чехии 28 января прошла уличная акция, организованная художником, директором фестиваля Kulturus Антоном Литвиным, на которую он пригласил живущих в Праге российских и украинских гражданских активистов.

«Мне было важно объяснить Европе, и Чехии в первую очередь, почему мы настаиваем на бойкоте выборов. Потому что в демократических странах бойкот выборов главы государства, это, конечно, паранормальное явление, которое довольно сложно объяснить. А то, что намечено на март в России, демонстрирует отсутствие принципов демократического государства», - рассказывает Литвин.

Перед проведением акции собеседник «Голоса Америки» связывался с представителями Навального в Москве и в Европе для согласования лозунгов. В результате, в центре Праги появились плакаты с надписями «Бойкот обману в виде выборов», «Крым – Украина, а не место выборов Путина», и «Будьте реалистами – требуйте возможного». Последний лозунг представляет собой модификацию воззвания парижских студенческих волнений весна 1968 года.

«С тех пор прошло 50 лет, и, мне кажется, то, что тогда представлялось невозможным, сегодня вполне реализуемо», - поясняет Антон Литвин.

Акция в центре Праги прошла спокойно, и, по мнению Антона Литвина цель акции была достигнута – о позиции живущих в Праге политэмигрантов подробно сообщила и чешская пресса, и выходящие здесь СМИ на русском языке.

«Комментарии были разные, но лайков – гораздо больше, чем негативных отзывов. Прага поддерживает демократический путь развития России, здесь на парламентских выборах наибольшей поддержкой пользовались яблочники», - отмечает директор фестиваля Kulturus.

Впереди запланировано проведение Марша Немцова, во время которого также прозвучит выборная тема.

Берлин: главный лозунг: «Четвертый срок – тюремный!»

Акция в поддержку бойкота российских президентских выборов прошла и в Берлине. Об этом корреспонденту «Голоса Америки» рассказал исполнительный директор общественного объединения Solidarus Алексей Козлов. По его словам, русскоязычная община ФРГ не слишком активно участвует в политических акциях, причем это относится даже к сторонникам Владимира Путина.

«Они выражают свою поддержку политики Кремля только на словах, но никаких активных действий не предпринимают, - свидетельствует Козлов. - Есть активная демократически настроенная часть диаспоры, но это, скорее, меньшинство, которое устраивает пикеты с политическими лозунгами».

Именно эта часть российской эмиграции провела акцию в поддержку забастовки избирателей напротив российского посольства в Берлине.

Также в Кельне, Франкфурте-на-Майне и ряде других городов Германии проходили пикеты с протестами по поводу приезда российских артистов и политиков, поддерживающих Путина.

«Главным лозунгом нашей берлинской акции было: “Четвертый срок – тюремный!”. Ну, и, конечно, лозунги в поддержку бойкота выборов, как это было и на акциях Навального в России и в Европе», - рассказывает исполнительный директор объединения Solidarus.

Характеризуя общий настрой русскоязычной диаспоры ФРГ, Козлов отмечает, что значительная часть ее представителей настроена бойкотировать голосование 18 марта.

«Даже те, кто голосовал на прошлых выборах, сейчас настроены против того, чтобы приходить на избирательные участки и активно артикулируют эту позицию во время публичных дискуссий и в соцсетях. Меньшая часть собирается голосовать за альтернативных кандидатов, и есть те, кто говорит, что нужно записываться в наблюдатели, потому что любые выборы должны проходить честно», - отмечает он.

Непосредственно перед днем голосования Solidarus планирует провести для русской и немецкой аудитории ряд выступлений российских политологов с тем, чтобы рассказать интересующимся о положении дел в России.

Лондон: «Выборы – это просто клоунада»

О том, какие настроения доминируют в русскоязычной диаспоре Великобритании корреспонденту «Голоса Америки» рассказал лидер международного движения «Говорите громче!» Андрей Сидельников.

«Два митинга напротив российского посольства в Лондоне проводил Евгений Чичваркин – в поддержку Навального и за бойкот выборов. А наше движение готовит большую акцию 18 марта, в день выборов, аналогичную той, что мы проводили в 2012 году. Тогда мы в течение всего времени работы избирательного участка в посольстве стояли с пикетом, призывающим бойкотировать выборы. И сейчас мы не намерены изменять своим взглядам, потому что в России выборов, как института, просто нет», - рассказал он.

Участники лондонской акции собираются донести до живущих здесь российских граждан мысль о том, что «их голос ни на что не повлияет, выборы – это просто клоунада, результат известен заранее, и участвовать в них нет никакого смысла».

Зарегистрированных соперников Владимира Путина на предстоящих выборах Сидельников называет «техническими кандидатами», призванными обеспечить видимость альтернативных выборов.

С целью привлечения внимания к предстоящей акции активисты движения «Говорите громче!» размещают информацию в соцсетях.

«Надеемся на не меньший, чем в 2012 году эффект. Тогда российское посольство писало ноту в МИД Великобритании по поводу наших пикетов и направляло заявки в полицию, - вспоминает Андрей Сидельников. – А в день голосования посольство несколько раз вызывало полицейские наряды с требованием разогнать нас, утверждая, что мы, якобы, нарушаем российское законодательство по поводу запрета агитации в день голосования. Полиция каждый раз приезжала, но ничего не предпринимала, поскольку мы британское законодательство никоим образом не нарушали».

Лондонские активисты намерены напомнить о себе и в годовщину убийства Бориса Немцова.

«Мы проведем митинг также напротив российского посольства. Это – уже традиционная наша акция, мы каждый год проводим такие митинги. Мы сделаем импровизированный мемориал, принесем цветы, портреты свечи и просто отдадим дань памяти этому человеку», - подытожил Андрей Сидельников.