«Оранжевое воскресенье»: в Беларуси ожидаются метели и сильный ветер 1 3.02.2018, 12:02

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В Белгидрометцентре рассказали, какая погода будет в Беларуси в эти выходные, 3 и 4 февраля.

Сегодня относительно теплая и спокойная погода сохранится, а на завтра объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного снега, порывистого ветра и метелей. Также постепенно начнут усиливаться морозы, пишет Телеграф.

Синоптики прогнозируют, что сегодня осадки в виде мокрого снега и дождя пройдут в восточных районах Беларуси, местами налипание мокрого снега. На отдельных участках дорог сохраняется гололедица. Ветер северо-восточного направления слабый.

Температура воздуха будет колебаться от минус 1 до плюс 4 градусов. В Минске сегодня без существенных осадков, максимальная температура воздуха днем будет около нуля.

А на воскресенье, 4 февраля, синоптики объявили оранжевый уровень опасности. В большинстве районов ожидается усиление северного ветра порывами до 15-20 м/с, метель. По юго-востоку будут идти продолжительные сильные осадки, в основном мокрый снег. Кроме того, завтра к нам начнет поступать холодная воздушная масса со Скандинавии, поэтому морозы начнут усиливаться.

В ночь с 4 на 5 февраля по восточной половине сохранится сильный ветер.